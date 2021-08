Hattingen: Er hat Olympiasieger Hary windschnittig gemacht

Hattingen. Nach mehr als 50 Jahren ist Friseurmeister Bernd Hey aus Hattingen jetzt im Ruhestand. Er hat in seinem Salon viel Klatsch und Tratsch mitgehört.

Er kennt jedes Stadtgeflüster, die geheimen und weniger geheimen Tuscheleien. Er hat mehr als 50 Jahre lang alle Haartrends hautnah miterlebt und jeden Wunsch erfüllt – doch jetzt ist Feierabend: Friseurmeister Bernd Hey hat seine Scheren an den Nagel gehängt und sein Geschäft an der Friedrichstraße geschlossen. Schnippschnapp – die letzten Haare sind ab!

Bis zu seinem letzten Arbeitstag bediente er seine Kunden selbst. „Ich war mit Sicherheit der älteste Schnibbler der Stadt“, sagt der inzwischen 80-Jährige. „Körperlich geht es mir auch immer noch gut, ich brauche nicht einmal eine Brille, doch da ich eine gute Nachfolgerin gefunden habe, war es an der Zeit aufzuhören.“

Bernd Hey bei der Arbeit: Stammkunde Markus Wierzoch bekommt zum letzten Mal von ihm die Haare geschnitten. „Dass er geht, macht mich traurig. Aber ich werde aber mal zu seiner Nachfolgerin gehen", sagt er. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

In seinem Salon hat er so einiges gesehen, gehört und miterlebt. Er sei die zweite Tageszeitung gewesen, sagt er. Viele seiner Stammkunden haben ihm seine Nöte und Sorgen anvertraut – und auch der eine oder andere Klatsch kam ihm zu Ohren. Doch damit ist nun nach 54 Jahren Schluss

„Ein Kunde, der seinen Stiefvater einmal im Monat zu mir gebracht hat, hat immer frotzelnd gefragt, wann ich Schluss mache – als ich ihm dann gesagt habe, dass ich jetzt wirklich aufhöre, war er ganz überrascht. Er dachte ich mache weiter bis ich 90 Jahre alt bin.“

Mit 14 griff er das erste Mal zur Schere

Das erste Mal zur Schere griff Bernd Hey mit 14 Jahren. Nach seiner Schulabschluss begann er eine Ausbildung bei einem Friseurmeister in Bochum auf der Alleestraße. Das war im April 1955. „Als Kind wollte ich eigentlich Förster werden, doch bin ich dem Rat eines Stammkunden meines Vaters gefolgt“, so Hey, dessen Vater sein Friseurgeschäft 1928 auf der Heggerstraße eröffnete.

Fußball ist Bernd Heys Leidenschaft Bernd Hey ist begeisterter Fußballfan. Er hält für Borussia Dortmund. Seine Leidenschaft für die Schwarz-Gelben und den Fußball entstand aber erst recht spät. Als er zur Meisterschule täglich nach Dortmund fuhr, erfasste ihn das schwarz-gelbe Fußballfieber. „Die meisten meiner Kunden sind Schalker gewesen“, sagt Hey. „Das gegenseitige Frotzeln hat aber immer großen Spaß gemacht.“ Mit 30 Jahren trat er auch erstmals selber gegen den Ball und zwar bei den Alten Herren des TuS Hattingen. 20 Jahre lang kickte er bei den Rot-Weißen.

Nach seiner Lehre arbeitete Bernd Hey auch einige Jahre im Betrieb seiner Eltern und besuchte zeitgleich die Meisterschule in Dortmund. 1967 machte er sich mit seinem eigenen Geschäft selbstständig. Es gab zwar Gespräche mit seinen Eltern über eine Übernahme des Familienbetriebs, doch er und sein Vater wurden sich nicht einig. „Also habe ich es auf eigene Faust gemacht“, so Bernd Hey.

Hilfe bekam er dabei von seiner Frau Hannelore und seinem Schwiegervater, der ebenfalls selbstständig war. Und Bernd Hey hatte Erfolg. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten gewann Stammkunden, die Jahrzehnte lang nur zu ihm kamen.

Besuch von ganz besonderen Kunden

An einem besonderen Kunden erinnert sich Hey immer wieder gerne. „Seinen Namen weiß ich leider nicht und er kam auch nur drei- oder viermal, doch was er wollte, war schon speziell“, erinnert er sich. „Er hatte immer sehr lange Haare, etwa bis zum unteren Rücken und wollte dann jeweils eine Kurzhaarfrisur. Das war schon kurios.“

Im Geschäft seiner Eltern hat Hey er sogar mal einen berühmten deutschen Olympiasieger bedient: Armin Hary, der 1960 in Rom die Goldmedaille im 100-Meter-Lauf gewann, kam einige Wochen nach seinem Triumph in den Salon. „Er war wohl bei einer jungen Dame in Hattingen zu Besuch und da er zum Friseur musste, ist er halt zu uns gekommen. Ein bisschen aufregend war das damals natürlich schon.“

Schöne Erinnerungen werden ihm bleiben

Diese und andere schöne Erinnerungen werden ihm bleiben, auch wenn er nun nicht mehr die Haare seiner Kunden frisiert. Was er mit der nun freigewordenen Zeit anstellen will, weiß der Ruheständler noch nicht so ganz. „Ich gehe gerne mit meiner Frau, die mich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer unterstützt hat und auch in den Anfangsjahren des Geschäfts geholfen hat, spazieren. Das werden wir also in nächster Zeit wieder häufiger machen. Ansonsten lasse ich alles auf mich zukommen.“

