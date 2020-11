Der Teil-Lockdown zeigt in Hattingen immer deutlicher Wirkung: Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt ist am Dienstag auf 108,38 gesunken. Vergangenen Mittwoch lag dieser Wert noch bei 218. Zurzeit sind 136 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Die Zahl der Infektionen im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis ist nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 59 Personen angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit aktuell bei 134,83 (Vortag 141,31. Der EN-Kreis bleibt damit Corona-Risikogebiet.

„Es braucht zehn bis 14 Tage, bis die Maßnahmen anfangen zu wirken“, sagt Michael Schäfer, Leiter des EN-Krisenstabes. Die Schließung von Gastronomie und anderen Freizeit- und Kultureinrichtungen habe in den vergangenen Tagen angefangen, sich in den Zahlen niederzuschlagen. „Die Maßnahmen wirken also. Die Frage ist aber: Ist es ausreichend?“

Ziel muss eine Inzidenz von 50 oder weniger sein

Der 61-Jährige hat indes nur wenig Hoffnung, dass das Leben ab Dezember wieder seinen gewohnten oder zumindest einen weniger eingeschränkten Gang nehmen wird. „Ziel müsste ja eine Inzidenz von 50 oder weniger sein. Ich glaube nicht, dass das klappt.“

Noch könne man nicht beurteilen, ob es wirklich in die richtige Richtung gehe oder ob sogar noch schärfere Maßnahmen notwendig werden könnten. Eindringlich warnt Michael Schäfer vor zu frühen Lockerungen. „Ein Jojo-Effekt wäre ganz schlecht.“ Das spreche dafür, die Maßnahmen noch länger fortzuführen. „Und so dauerhaft Erfolg zu haben.“

„Wir brauchen Transparenz und einheitliche Regeln“

Ein Wechsel aus Öffnung und Schließung ließe sich den Menschen schlecht kommunizieren. „Wir brauchen Transparenz und einheitliche Regeln, die für alle gelten. Sonst verlieren wir die Menschen. Und ohne die geht es nicht.“

Sorge bereitet dem EN-Krisenstab nach wie vor die Lage an den Schulen und Kitas. Das Gesundheitsamt verfolgt in Hattingen weiterhin Fälle an sechs Schulen . Das Thema Maskenpflicht an Grundschulen sei daher „weiter aktuell“, so Schäfer. Diese würde die Arbeit des Gesundheitsamtes erleichtern. Auch müssten dann bei einer Infektion in einer Klasse nicht alle anderen Kinder ebenfalls in Quarantäne.

