Hattingen: EN-Kreis sucht Freiwillige für die Volkszählung

Hattingen/Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Erhebungsstelle des EN-Kreises sucht für den „Zensus 2022“ noch 200 Ehrenamtliche, die unter anderem in Hattingen Befragungen durchführen.

Mit dem „Zensus 2022“ steht im kommenden Jahr in Deutschland wieder eine Volkszählung an. Unter anderem soll dabei ermittelt werden, wie viele Menschen in Deutschland bzw. auch im EN-Kreis leben. Hierbei wird sowohl auf Daten der Behörden (z.B. Melderegister) zurückgegriffen, aber es werden auch Informationen durch Befragungen bei den Bürgerinnen und Bürgern gesammelt.

Befragungen werden zwischen Mai und August durchgeführt

Zeischen Mitte Mai und Anfang August werden daher Haushalte an rund 4500 Anschriften im EN-Kreis Besuch von einem Erhebungsbeauftragten bekommen, der Informationen zu Bildung, Ausbildung und Beruf erfragt. Die Haushalte werden stichprobenartig ausgewählt.

Diese Befragung wird von der Erhebungsstelle des Kreises koordiniert. Dafür werden aktuell noch rund 200 Freiwillige (ab 18 Jahren) gesucht, die als Erhebungsbeauftragte tätig sein möchten. Sie werden vor den Befragungen geschult und müssen sich verpflichten, das Statistikgeheimnis zu wahren. Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit, für die eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird.

Interessierte können sich an die Leitung der Erhebungsstellenleitung wenden, Ansprechpartner sind Jan Marten Wienands und Annika Zwick, Email: zensus@en-kreis.de, Tel.: 02336/93 2809 und 02336/93 2810.

Alle zehn Jahre soll gezählt werden

Der Zensus ist eine EU-weite statistische Erhebung, die seit 2011 alle zehn Jahre durchgeführt werden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie war der für 2021 geplante Zensus auf 2022 verschoben worden. Die Ergebnisse liefern den Behörden Zahlen, auf deren Basis beispielsweise Wohnraum, Kindergärten oder Pflegeheime geplant werden.

