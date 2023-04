Hattingen & EN-Kreis: Kampagne #besserbereit pausiert

Hattingen. Gut auf Krisenlagen vorbereitet sein – das ist der Sinn der Kampagne #besserbereit im EN-Kreis und in Hattingen. Jetzt wird aber pausiert.

#besserbereit heißt eine Kampagne, mit der der Regionalverband Ruhr (RVR) Bürgerinnen und Bürger darauf hinweisen will, wie sie sich eigenverantwortlich auf längere Stromausfälle oder andere Krisen vorbereiten können – und wie sie ein weniger an Energie benötigen. Auch der EN-Kreis und die Stadt Hattingen beteiligen sich daran. Jetzt aber pausiert #besser bereit.

Landrat Olaf Schade aus Hattingen: „Erfreulicher dürfen wir feststellen, längst nicht alle Tipps benötigt zu haben. Dennoch war es ohne Frage sinnvoll, besser bereit gewesen zu sein. Es hat uns geholfen, sorgsam mit Energie umzugehen.“

Für die Kreisverwaltung verweist Schade auf einen deutlich geringeren Gasverbrauch. Dieser lag 2022 – auch aufgrund geringere Temperaturen in den Büros – um rund 21 Prozent unter dem des Vorjahres.

Mehr als 600 Kurbeltaschenlampen verteilt

Im Rahmen der Kampagne hatte die Kreisverwaltung auch mehr als 600 Kurbeltaschenlampen an Bürgerinnen und Bürger verteilt. In Kombination mit entsprechendem Infomaterial sollte so ein Anreiz gegeben werden, für den Fall des Falles hilfreiche und notwendige Vorräte anzulegen. Also insbesondere Trinkwasser, Lebensmittel und Medikamente sowie stromunabhängige oder zumindest batteriebetriebene Technik.

„Weil niemand diese Vorräte benötigt hat, heißt das nicht, dass das Anlegen unnötig war“, so Schade. „Ganz im Gegenteil: Auch wenn sich die Lage spürbar entspannt hat, besser vorbereitet zu sein schadet nie. Zudem gibt es ja bereits erste Experten, die auf denkbare Risiken des nächsten Winters, auf einen erneut denkbaren Mangel an Energie hinweisen.“

