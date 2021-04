Hattingen: EN-Kreis impft Bürger ab Montag im Auto sitzend

Hattingen. Der EN-Kreis startet mit den Astrazeneca-Impfungen für die Bürger aus Hattingen und den anderen Städten – sie können im Auto sitzen bleiben.

Knapp 9000 zusätzliche Astrazeneca-Dosen werden ab Ostermontag innerhalb von zwei Wochen an Menschen über 60 Jahren im EN-Kreis verimpft. Besonderheit dabei: Bürgerinnen und Bürger werden auch im Auto sitzend geimpft.

Mitarbeiter der Abteilung Bevölkerungsschutz sowie 40 Ehrenamtliche aus allen THW-Ortsverbänden im Kreis haben an der an der Schwelmer Dreisporthalle an der Milsper Straße 35 eine Impfstation aufgebaut, die mit dem Auto durchfahren werden kann. Zunächst ist eine Betriebszeit von sieben Tagen geplant, eine Verlängerung um weitere sieben Tage sei aber denkbar, so der EN-Kreis.

In Eigenregie geplant und schnell umgesetzt

„Aus unserer Sicht die nahe liegendste Option. Wir konnten sie in Eigenregie planen und so schnell wie nötig umsetzen“, so Bevölkerungsschützer Christian Zittlau. „Die Nähe zum Impfzentrum ist dabei nicht nur ein Plus, sondern mit Blick auf das sehr enge Zeitfenster sowie das Anliefern des Impfstoffes, vorhandene Ressourcen und die Abläufe sogar ein Muss.“

Am Ostermontag können sich die ersten über 60-jährigen um 14 Uhr im Auto sitzend ihre Corona-Schutzimpfung abholen. In zwei Impfstraßen werden sich die Fahrzeuge täglich von 8 bis 20 Uhr um die Turnhalle herum Richtung Astrazeneca-Spritze schieben.

