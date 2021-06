Hattingen: EN-Kreis bietet SMS-Service für Rest-Impfdosen

Hattingen. Anmeldungen für Erstimpfungen sind ab Mittwoch (23.6.) möglich. Für Impfwillige aus Hattingen und dem EN-Kreis gibt es zudem einen SMS-Service.

Der EN-Kreis ist jetzt bei der „Impfbrücke“ mit dabei: Impfwillige und priorisierte Personen werden ab sofort kurzfristig über vorhandene Rest-Impfdosen im Impfzentrum informiert und müssen danach innerhalb einer Stunde vor Ort sein. Zudem gibt es ab Mittwoch (23.6.) neue Termine für Erstimpfungen.

So funktioniert die „Impfbrücke“ im EN-Kreis

Bei der „Impfbrücke“ werden vorhandene Restdosen am Ende eines Tages – meistens zwischen 18 und 20 Uhr – nach dem Zufallsprinzip vergeben. Bürgerinnen und Bürger, die die Möglichkeit erhalten, sich spontan impfen zu lassen, werden per SMS benachrichtigt. Annehmen können Impfwillige das Angebot, indem sie zeitnah nach Erhalt der Nachricht ebenfalls per SMS mit „Ja“ antworten. Wer dies macht, muss anschließend innerhalb von 60 Minuten im EN-Impfzentrum in Ennepetal sein.

Um bei der „Impfbrücke“ dabei zu sein, müssen sich Interessierte auf der Internetseite des EN-Kreises (www.enkreis.de) registrieren.

Anmeldestart für Erstimpfungen am Mittwoch

Parallel dazu wird es im EN-Impfzentrum auch wieder Erstimpfungen geben. Vergeben werden sie – das ist die Vorgabe des Landes NRW – zunächst an Personen über 60 Jahre sowie an Personen ab 16 Jahren mit Vorerkrankungen, die noch keinen Impftermin über die niedergelassenen Praxen erhalten haben. Ebenso können Beschäftigte von Krankenhäusern und in (teil-)stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Werkstätten für Menschen mit Behinderung Termine vereinbaren.

Anmeldungen hierfür sind ab Mittwoch (23.6.), 8 Uhr, über das Buchungsportal der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) auf www.116117.de oder telefonisch unter 0800/ 116 117 02 möglich.

Warteliste kann nicht weiter abgearbeitet werden

Der EN-Kreis weist in diesen Zusammenhang darauf hin, dass er die vor einigen Wochen erstellte Terminwarteliste für chronisch Erkrankte nach dem Neustart der Erstimpfungen nicht weiter abarbeitet kann. Auch sie müssen einen neuen Termin buchen.

Ab Donnerstag wird dann wieder geimpft – zunächst 400 Biontech-Dosen am Tag, in der kommenden Woche dann sogar 420.

