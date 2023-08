Hattingen: Einbrecher haben es auf Bierkästen abgesehen

Hattingen. Die Kriminalpolizei ermittelt: Unbekannte Täter hatten es bei einem Einbruch in Hattingen auf Bierkästen abgesehen. Der Einsatzbericht.

In Welper waren offenbar durstige Einbrecher unterwegs. Das ist im Ortsteil passiert:

Unbekannte sind zwischen Montag, 21.20 Uhr, und Dienstag, 21.30 Uhr, in das Getränke-Außenlager eines Lebensmittelgeschäfts an der Thingstraße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, beschädigten sie Trennwände und gelangten so in das Lager.

Dort haben nach derzeitigem Ermittlungsstand sechs volle Kästen Bier gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizeiwache an der Nierenhofer Straße unter 02324 9166-1234

