Hattingen: Ein Besuch im Haus der kleinen Forscher

Hattingen. Das ist ausgezeichnet: Naturwissenschaftliche Experimente sind für die Kinder im Familienzentrum Lehmkuhle in Hattingen-Holthausen ganz normal.

Wieso gibt es Wolken? Was ist eigentlich Hagel? Wieso ist der Donner so laut und wie entsteht ein Regenbogen? Kinder haben viele Fragen, ihre Neugier ist grenzenlos. Das Familienzentrum Holthausen lässt seine Kindergartenkinder die Antworten selbst herausfinden – in kleinen und großen praktischen Experimenten entdecken sie die Geheimnisse der Natur.

„Der Impuls kommt immer von den Kindern“, sagt Anni Marks, Erzieherin im Kindergarten Holthausen, die gemeinsam mit Christina Lueg das wissenschaftliche Projekt leitet. „Die Kinder haben einfach mal aus dem Fenster geguckt und einen Regenbogen gesehen. Und als die Frage aufkam, wie so ein bunter Regenbogen entsteht, sind wir einfach mal nach draußen gegangen und haben mit einem Gartenschlauch selber einen gemacht.“

Seit 2014 rätseln die Kinder des Familienzentrums über Naturphänomene

Seit 2014 rätseln die Kinder des Familienzentrums über Naturphänomene und andere naturwissenschaftliche Dinge. Mit der dokumentierten Experimentier-Reihe zum Thema Wetter ist der städtische Kindergarten nun offiziell eine frühkindliche Bildungseinrichtung.

Durch die Experimente werde nicht nur das Interesse an der Naturwissenschaft geweckt, es fördere auch die Konzentrationsfähigkeit und die Sprachfähigkeiten. „Die Kinder tauschen sich über das, was sie sehen und erleben aus“, erklärt Anni Marks.

Ein großes Projekt war es, herauszufinden, wie eigentlich Wolken entstehen. Die Kinder füllten dazu heißes Wasser in ein großes Gefäß und legten darüber eine Klarsichtfolie. „Die Kinder haben schnell erkannt, dass sich an der Folie Tropfen bilden“, sagt Anni Marks.

Die Kindergartenkinder in Holthausen entwickeln ihr Experiment auch weiter

Also entwickelten die Kindergartenkinder ihr Experiment weiter. Sie legten auf ein schmaleres Gefäß mit heißem Wasser nun einen Kühlakku. Und plötzlich entstanden kleine weiße Wölkchen. „Dazu haben wir die Vorkenntnisse der Kinder genutzt“, sagt Marks. „Denn sie wissen ja vom Fliegen mit dem Flugzeug, dass es so weit oben sehr kalt ist. Da haben die Kinder sofort verstanden, wozu die Kühlakkus da waren. Da gab es sofort den Aha-Effekt.“

Für seine Experimentier-Reihe rund um das Thema Wetter und Naturphänomene hat es nun ein offizielles Zertifikat des Bundesministerium für Bildung und Forschung erhalten: Der Kindergarten darf sich ab sofort „Haus der kleinen Forscher“ nennen.