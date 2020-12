Hattingen: Drittes Mal Bewährung nach Kneipenschlägerei

Seine wohl letzte Bewährungschance hat der Angeklagte R. von Amtsrichter Christian Amann am Donnerstagmorgen erhalten. Wegen zweifacher Körperverletzung stand der 49-jährige Hattinger vor Gericht. Ihm drohte eine Gefängnisstrafe. Doch trotz etlicher Vorstrafen und zwei noch laufender Bewährungsstrafen wurde er erneut zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Amann lieferte dafür aber eine Begründung.

„Wenn die Vorlesung des Bundeszentralregisters des Angeklagten fast zehn Minuten dauert und man die offenen Bewährungsstrafen im Hinterkopf hat, dann könnte einen das Urteil mit einer weiteren Bewährung schon verwundern“, sagte Amann. „Doch der Angeklagte macht einen sehr aufgeräumten Eindruck, zeigt Reue und seine Entwicklung ist sehr positiv.“ Zudem sei er für Hilfe empfänglich und habe sich mehrfach entschuldigt. Das alles spreche für eine letzte Chance.

Richter: Alkohol ist das entscheidende Problem

Der diesmal verhandelte Vorfall ereignete sich in einer Stehkneipe in Hattingen. Dort schlug der Angeklagte zunächst dreimal mit seinem Schädel gegen die Glasscheibe neben der Eingangstür, ehe er dem Wirt die Lippe blutig schlug und eine Kopfnuss verpasste und anschließend einen Angestellten heftig zur Seite schubste. All dies passierte unter Alkoholeinfluss. Gemessen wurden beim Angeklagten 1,5 Promille.

„Der Alkohol ist bei Ihnen das entscheidende Problem. Sie sind ja ein umgänglicher Typ, doch unter Alkoholeinfluss anscheinend nicht mehr“, sagte Richter Amann in Richtung des Angeklagten.

R., der sich an den Vorfall nur schemenhaft erinnerte, stimmte den Ausführungen des Richters zu. Es sei der erste Rückfall nach der Therapie und langjähriger Abstinenz gewesen, sagte R. Er habe ein anstrengendes Leben aber er gebe sein Bestes, um nicht wieder rückfällig zu werden. Außerdem sei er dankbar, dass er weiterhin Hilfe von der Caritas erhalte.