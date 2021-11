Am Dienstag gegen 12.10 Uhr (16.11.) kam es zu diesem Unfall an der Einmündung Holthauser Straße/Salzweg in Hattingen.

Straßenverkehr Hattingen: Drei Verletzte nach Unfall in Holthausen

Hattingen. Drei Personen verletzten sich bei einem Verkehrsunfall in Hattingen-Holthausen so stark, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Verkehrsunfall in Holthausen: Drei Personen wurden am Dienstagmittag (16.11.) an der Einmündung Holthauser Straße/Salzweg verletzt – zum Glück nicht lebensgefährlich.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Beteiligt waren ein Pkw und ein Kleintransporter, teilt die Feuerwehr Hattingen mit. Den Rettungskräften wurde zunächst gemeldet, dass Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt seien. Vor Ort stellte sich die Lage jedoch anders dar.

>>> Aktuelles zur Corona-Lage in Hattingen gibt es in unserem Newsblog

Zwei der drei Insassen hatten ihre Fahrzeuge bereits verlassen. Im Pkw befand sich noch eine Person auf dem Fahrersitz. Diese war nicht eingeklemmt, wurde aber von Ersthelfern im Fahrzeug betreut.

Verletzte in Krankenhäuser gebracht

„Bei dem Unfall haben sich alle drei Personen Verletzungen zugezogen, die aber nicht lebensgefährlich sind“, so Feuerwehrsprecher Jens Herkströter. Mit zwei Rettungswagen und einem Krankentransportwagen wurden alle Drei in umliegende Krankenhäuser gebracht.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr klemmten die Fahrzeug-Batterien ab. Zudem wurden ausgelaufene Betriebsmittel mit einem speziellen Bindemittel abgestreut. Im Bereich der Unfallstelle war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr Hattingen unterstützte zudem die Polizei beim Absicherung der Einsatzstelle.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Neben dem Hilfeleistungszug der Feuerwehr-Hauptwache waren auch die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzuges Nord ausgerückt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen