Hattingen: Drei Verkehrsunfälle, vier verletzte Personen

Hattingen. Gleich drei Verkehrsunfälle in Hattingen meldet die Polizei. in allen Fällen gab es leicht Verletzte. Einmal war auch ein Kind (7) beteiligt.

Drei Verkehrsunfälle meldet die Polizei. In allen Fällen gab es leicht Verletzte. Einmal war sogar ein Kind beteiligt.

Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr befuhr eine Frau aus Castrop-Rauxel (58) mit ihrem Pkw die August-Bebel-Straße, als in Höhe der Einmündung Weiltorstraße ein 18-jähriger Hattinger unvermittelt von der Mittelinsel auf die Fahrbahn ging. Trotz sofortigen Bremsens konnte die Frau einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, der 18 Jährige wurde vom Wagen erfasst. Er wurde später leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es dann auf der Werksstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Laut Polizei verlor gegen 5.15 Uhr eine 18-jährige Hattingerin auf der Werksstraße aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe des Industriemuseums die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich und kam dann auf dem Dach liegend zum Stehen. Mit im Fahrzeug befand sich noch eine 18-jährige Wittenerin.

Lesen Sie auch:

Beide jungen Frauen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien, wurden aber leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns

Der dritte Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 19 Uhr. Eine 26-jährige Wuppertalerin wollte mit ihrer Tochter (7) die Straße Am Heggerfeld / Ecke Blankensteiner Straße überqueren. Ein Pkw-Fahrer, der zur selben Zeit aus der Blankensteiner Straße in die Straße Am Heggerfeld einbiegen wollte, übersah die zwei und touchierte mit der Stoßstange des Renaults das Knie des Kindes. Im Anschluss hielt der Unbekannte kurz an, entschuldigte sich, entfernte sich aber sodann, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Mutter wollte mit ihrem Kind eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Zur Unfallursache und Feststellung des Fahrzeugführers hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen