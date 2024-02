Hattingen: Drei Autos abgeschleppt – Einbrecher flüchten

Hattingen Blaulicht-Einsätze für die Polizei Hattingen: Vor allem bei einem Vorfall bittet die Kripo nun aufmerksame Zeugen um ihre Mithilfe.

Die Polizei meldet zwei aktuelle Einsätze in Hattingen:

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Drei Autos in Hattingens City abgeschleppt

Unfall in der City: Drei Autos waren am Dienstag (13.2.) gegen 11 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der Martin-Luther-Straße beteiligt. Das ist passiert: Ein Hattinger (31) wollte nach rechts in eine Einfahrt abzubiegen. Er hielt dabei mit seinem Mercedes auf der Fahrbahn an, um Fahrradfahrer auf dem Radstreifen durchzulassen. Wie die Polizei berichtet, sah dies ein Hattinger (56) mit seinem VW und stoppte rechtzeitig – ein 44-Jähriger übersah dies jedoch und fuhr mit seinem Hyundai auf den VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den Mercedes geschoben. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung war aber nicht notwendig. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Lesen Sie auch:

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Einbrecher erbeuten Schmuck

Unbekannte Täter sind am Dienstag (13.2.) in der Zeit zwischen 9.30 und 13 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bachstraße eingebrochen. In der Wohnung öffneten sie Schränke und Schubladen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde Schmuck im niedrigen vierstelligen Wert, so die Polizei, die keine abschließenden Angaben zur Beute machen kann. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Hattingen unter der Rufnummer 02324 9166-6000 melden.

>>> Folgen Sie unserer Redaktion auf Facebook – hier finden Sie uns.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen