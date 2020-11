Hattingen: Distanzunterricht und Quarantäne an sechs Schulen

Hattingen. An mehreren Schulen in Hattingen gibt es Corona-Infektionen. Teilweise sind einzelne Gruppen, teilweise ganze Klassen in Quarantäne.

Mittlerweile sind sechs Schulen in Hattingen vom Corona-Infektionsgeschehen betroffen. Das meldet der Ennepe-Ruhr-Kreis am Mittwoch. Es handelt sich um zwei Grundschulen, Realschule, Gesamtschule, das Gymnasium Waldstraße und das Berufskolleg. „Distanzunterricht für einzelne Klassen war und ist die logische Folge“, heißt es vom Kreis dazu. Einen Tag zuvor gab es an nur zwei Schulen in der Stadt Corona-Fälle.

Grundschulen: Jeweils eine Klasse und ein Lehrer in Quarantäne

An der Erik-Nölting-Grundschule befinde sich eine Klasse samt zuständiger Lehrkraft noch bis Freitag in Quarantäne, erklärt Schulleiterin Tanja Tönshoff auf Anfrage der WAZ. So lange werde in dieser Klasse mit dem Lernmanagementsystem Logineo auf Distanz gelernt. Auf der Online-Plattform finden die Schüler einen Wochenplan, die jeweiligen Hausaufgaben und Lernmaterialien. Zwei Kinder, die nicht darauf zugreifen können, bekämen die Materialien in gedruckter Form.

Auch an der Grundschule Niederwenigern gibt es aktuell Distanzunterricht, denn auch dort ist aktuell eine Klasse mit ihrer Lehrkraft in Quarantäne. „Die Hälfte der Schüler kommt aber morgen schon wieder“, berichtet der kommissarische Schulleiter Rolf Kaßner am Mittwoch. Bei ihnen habe das Gesundheitsamt eine erneute Risikobewertung vorgenommen.

Mehrere Einzelfälle an der Gesamtschule

Derweil führen mehrere Corona-Fälle an der Gesamtschule zu Quarantäne-Auflagen in unterschiedlichen Jahrgangsstufen. „Es sind immer nur Teile aus einzelnen Gruppen“, erläutert Schulleiterin Elke Neumann. So seien derzeit sechs Schüler einer fünften Klasse und fünf Schüler einer sechsten Klasse in Quarantäne, allerdings 17 Schüler der Jahrgangsstufe Neun. „In der Neun wird schon viel differenziert“, erläutert die Schulleiterin, das heißt, dass sich aufgrund verschiedener Kurse mehr Kontakt der Schüler untereinander ergibt, während in den unteren Jahrgängen noch mehr im Klassenverband gelernt werde.

Berufskolleg wartet auf Order des Gesundheitsamtes

Am Berufskolleg hatte es in den vergangenen Monaten insgesamt sieben Corona-Fälle gegeben, aktuell gibt es eine Infektion. „Wir haben gestern davon erfahren und sofort die ganze Klasse in Distanzunterricht geschickt“, erklärt Schulleiter Holger Hoffmann am Mittwoch. Nun warte die Schule auf weitere Anweisungen des Gesundheitsamtes, solange wollte er auf Nummer sicher gehen und keine weiteren Infektionen riskieren. Sollte das Gesundheitsamt in den nächsten Tagen aber anders entscheiden, werde er der Entscheidung folgen.

Die Realschule Grünstraße und das Gymnasium Waldstraße waren am Mittwoch für Nachfragen nicht erreichbar.