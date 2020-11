Hattingen: Digitale Adventskalender verschönern den Advent

Hattingen. In Hattingen bieten Il canto del mondo, eine Gemeinde und der evangelische Kirchenkreis digitale Adventskalender. Was hinter den Türchen wartet.

Den Menschen eine Freude im Advent zu bereiten mitten in der Corona-Pandemie: Das ist das Ziel der digitalen Adventskalender von Hattingern für Menschen in Hattingen.

Einen singenden Adventskalender bietet der Verein „Il canto del mondo – Internationales Netzwerk zur Förderung der Alltagskulturen des Singens“ kostenlos auf seiner Internetseite www.il-canto-del-mondo.de an. Hinter jedem Türchen gibt es ein Lied zum Mitsingen für die ganze Familie. „Es sind nicht nur weihnachtliche Lieder dabei, sondern auch Lieder, die die Urbotschaft von Weihnachten, nämlich dass alle Menschen gleich sind, thematisieren“, sagt der Vereinsvorsitzende Prof. Dr. Karl Adamek aus Hattingen, Initiator des „Sing-Café International“ .

Karl Adamek aus Hattingen ist Vorsitzender des Vereins „Il canto del mondo“, der erstmals einen singenden Adventskalender auf seiner Homepage bietet. Adamek spielt hier bei der Verleihung des Verdienstordens für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement für die Alltagskultur des Singens. Foto: Archivbild: Volker Speckenwirth / FUNKE Foto Services

Soundtracks, Texte und Noten gibt es als Download, ebenso Mitsingvideos. Für den Kalender hat der Verein extra ein eigenes „Mixer-Tool entwickelt. Dadurch können einzelne Tonspuren ein- oder ausgeblendet werden, je nachdem, welche Stimme man selbst singen möchte“, erklärt Adamek. Singen stärke die Lebensfreude und das Immunsystem, die Vertrauenskräfte und die Gemeinschaft. „Singen erzeugt Anti-Angst-Hormone im Gehirn und löst damit Angst auf“, so der Soziologe, Musikpsychologe, Träger des Bundesverdienstkreuzes . Der Verein ist in Hattingen in mehreren Kindergärten mit dem Singpatenprogramm „Canto elementar“ vertreten.

Das Team der Familienkirche der evangelischen Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel hat mit Pfarrer und Kabarettist Martin Funda einen digitalen Adventskalender zum Lachen und Nachdenken auf die Internetseite der Gemeinde www.kirche-bredenscheid-sprockhoevel.de gestellt – mit Kirchenratte Heinrich. An jedem Tag gibt es ein Lied zum Mitsingen, das eine Musikgruppe der Gemeinde produziert hat – oder ein Bild, aus dem man sich ein Memory basteln kann, dazu ein Kapitelchen der Geschichte „Heinrich muss Weihnachten“.

Heinrich ist eine Kirchenratte und stellt Fragen zu Advent und Weihnachten, die sonst niemand stellt, wie „Haben Engel Angst vor Hunden?“, „Warum wird nur von Ochs und Esel, nicht aber von Ratten im Stall erzählt?“„Hätten die Weisen aus dem Morgenland statt Weihrauch nicht besser einen Strampler für Jesus geschenkt?“ Nebenbei gibt’s spannende soziale Hintergründe und theologische Feinheiten, amüsant aufbereitet vom Autor Martin Funda.

Julia Holtz, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Hattingen-Witten freut sich über den digitalen Adventskalender. Foto: Evangelischer Kirchenkreis Hattingen-Witten

Der Evangelische Kirchenkreis Hattingen-Witten möchte mit dem digitalen Adventskalender „Advent mal anders. 24 Mutmach-Impulse“ auf der Homepage www.kirche-hawi.de eine tägliche kleine Auszeit bieten. Hinter den Türchen warten ab dem 1. Dezember Männer und Frauen aus den Gemeinden und Diensten im Kirchenkreis. Sie erzählen teils heitere, teils nachdenkliche kurze Geschichten übers Warten, die Vorfreude, lieb gewonnene Rituale, vom Ankommen Gottes auf Erden.

37 Musiker haben unter Koordination des neuen Kreiskantors Ropudani Simanjuntak Musik vom Kinderlied über Gospel bis hin zu klassischen Chorälen eingespielt. „Weihnachten 2020 wird für uns anders – aber es findet statt“, macht die Superintendentin des Kirchenkreises, Julia Holtz, Mut.