Hattingen: Dieser Kalender hat einen Wert von 12.000 Euro

Die Weihnachtszeit naht und um die Zeit bis dorthin zu versüßen, verkauft der Lions Club Hattingen zum 14. Mal seine Adventskalender. Hinter den 24 Türchen, die auf einem schönen Bild der Hattinger Altstadt gedruckt sind, warten Gewinne im Gesamtwert von rund 12.000 Euro.

Hattinger Geschäftsleute, Restaurants und Kreditinstitute haben wieder Preise zur Verfügung gestellt – insgesamt werden 280 verlost. Darunter befinden sich unter anderem VIP-Karten für ein Fußball-Bundesligaspiel, ein Wochenendausflug mit einem Auto eines Autohauses, Bargewinne, Spargeschenkgutscheine, Essensgutscheine, Warengutscheine und, und, und.

Mit dem Kalender-auf kann man nicht nur gewinnen, sondern tut auch Gutes

Mit dem Kauf des beliebten Adventskalenders hat man nicht nur die Chance, etwas zu gewinnen, sondern tut gleichzeitig etwas Gutes. Mit den Einnahmen, die durch den Verkauf des Adventskalenders erzielt werden, unterstützt der Service-Club einige soziale Projekte in der Region. Das Geld erhalten unter anderem das Kinderhospiz Ruhrgebiet, der Verein für Trauerarbeit Hattingen sowie das Programm der „Klasse 2000“ an Hattinger Schulen.

„Wir hoffen bei dem schönen Kalendermotiv auch in diesem Jahr wieder auf eine gute Beteiligung. Damit erwarten wir, in den 14 Jahren seit Beginn der Kalenderaktion einen Gesamterlös von über 184.000 Euro verzeichnen zu können“, sagt Oliver Feuerstein, Lions-Mitglied, das für den Druck der Kalender verantwortlich ist.

Stückzahl des Lions-Adventskalenders ist diesmal auf 2800 Stück limitiert

In diesem Jahr ist die Stückzahl der Kalender auf 2800 limitiert, in der Vergangenheit wurden meist 3500 Exemplare ausgegebenen. „Das hat natürlich mit der aktuellen Situation zu tun. Die geringere Stückzahl erhöht aber auch die Gewinnchancen“, sagt Lions-Präsident Tomas Stanke. „Der Adventskalender ist eine Herzensangelegenheit für uns und wir sorgen damit für eine kleine Konstante in einer schwierigen Zeit.“

Hier kann man den Kalender kaufen Der Lions-Kalender kostet fünf Euro und es gibt ihn an folgenden Stellen zu kaufen: Rewe Lenk in Blankenstein, Fiduwa Bettenhaus, Duo Optik und Akustik, Salon Makas, Westfalen Apotheke, Caféteria im Evangelischen Krankenhaus, Obi, Volksbank Hattingen, Elektro Seyock, Rémy’s Weinhaus und in weiteren Geschäften mit dem Lions-Plakat. Preise und Gewinnnummern befinden sich ab Dienstag, 1. Dezember, auf der Internetseite des Lions-Clubs unter www.lions-hattingen-ruhr.de sowie täglich in der gedruckten WAZ Hattingen.

Die Erstellung des Kalenders sei diesmal deutlich schwieriger gewesen, dennoch sei man froh, wieder alle Sponsoren des vergangene Jahres an Bord zu haben, so Stanke. „Auch von den Corona-Maßnahmen betroffene Unternehmer sind nicht abgesprungen“, erklärt der Lions Präsident. „Da wir ja diesmal nicht auf dem Weihnachtsmarkt unsere Kalender anbieten können, würden wir gerne an einem Tag im November einen kleinen Lions-Stand errichten. Unter freien Himmel würden wir auch noch selbstgenähte Masken verteilen. Aber ob dies möglich ist, wissen wir noch nicht.“

