Hattingen: Diese Straßen müssen temporär gesperrt werden

Nichts geht mehr: In Hattingen müssen einige Straßen zeitweise gesperrt werden.

Hattingen Die einen werden nur einige Stunden gesperrt, andere für mehrere Wochen: Diese Straßen sind in Hattingen aktuell und in den nächsten Tagen dicht.

Mehrere Straßen werden in diesen und den kommenden Tagen in Hattingen gesperrt – wo, wie lange und warum das so ist.

Seit Mittwoch (7.2.) gibt es am Rathausplatz und der Roonbstraße Dacharbeiten am Gebäude der Sparkasse. Dafür wird ein Kran eingesetzt, der die Fahrbahn benötigt. Die Arbeiten werden von der Seite der Viktoriastraße ausgeführt. Im Kreuzungsbereich zur Roonstraße werden Sperrböcke aufgestellt. Auf die Vollsperrung weisen mehrere Hinweisschilder hin. Gegenüber der Baustelle werden außerdem Halteverbotszonen eingerichtet, die Parkbuchten könne nicht genutzt werden. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich 30. März an.

Am Rosenmontag (12.2.) haben die Narren in der Stadt Vorfahrt: Die Holthauser Straße und die Straße Zum Ludwigstal sind von 14 bis 17.30 Uhr dicht. Alle Veranstaltungsstraßen wie unter anderem die Dorfstraße werden bereits ab 13 Uhr gesperrt. Parkverbotsregelungen gelten schon vorher. Auch Anwohner sollen ihre Fahrzeuge nicht auf den Straßen abstellen, in denen der Umzug stattfindet.

Die Bogestra bietet zur Verstärkung der Linie 359 werden von etwa 13 Uhr bis gegen 18 Uhr auf dem Abschnitt zwischen dem Busbahnhof in der City und der Lindstockstraße zusätzliche Fahrten an.

Nach der Veranstaltung werden ab 18.30 Uhr die Straßen von der Stadt gereinigt, sodass ein uneingeschränktes Befahren gegen 20 Uhr wieder möglich ist. Die Stadt bittet darum, die Verkehrsschilder zu beachten, damit der Zug und die Rettungsfahrzeuge freie Fahrt haben.

