Hattingen: Diese Spiele machen Silvester zum lustigen Fest

Die Spiele "My City" und "Kitchen Rush" empfiehlt Ute Wieschermann von der Spielburg in Hattingen für die Silvesterparty in Corona-Zeiten.

Hattingen Ute Wieschermann von der Spielburg in Hattingen gibt Tipps für lustige Spiele, die im kleinen Kreis an Silvester gespielt werden können.

Es müssen nicht immer Böller sein. Gerde im Corona-Jahr fallen die zum Jahresende aus. Richtig krachen lassen können Bürger in Hattingen es an Silvester auch ohne riesige Party im kleinen Kreis mit Spielen, bei denen garantiert Spaß aufkommt. Hier sind die Tipps von Ute Wieschermann von der Spielburg auf der Heggerstraße in Hattingen.

Der 90. Geburtstag ist ein gutes Spiel für die Silvesterparty in Hattingen

Fans des Filmklassikers "Dinner for one", der traditionell an Silvester im Fernsehen zu sehen ist, sei gesagt: Die Geschichte gibt es nun auch als Spiel. Das heißt konsequent: "Der 90. Geburtstag - Dinner for one". "Es ist wirklich ideal für Silvester. Da geht es darum, die Geschichte möglichst genau nachzuspielen", sagt Ute Wieschermann. Geeignet ist das Partyspiel für Menschen ab zehn Jahren. Die Spieler schlüpfen abwechselnd in die Rolle des Butlers James und spielen Szenen des Kultfilms nach.

Das Spiel "Woodlands" braucht Zeit

Der Silvesterabend ist lang. Zeit genug also auch für Spiele, die länger dauern. "So ein Spiel ist das anspruchsvolle Strategiespiel Woodlands", sagt Ute Wieschermann. Das Legespiel entführt in die Märchen- und Legendenwelt. In Geschichten müssen die Mitspieler ab zehn Jahren raffiniert Wald und Wege zusammenpuzzeln. Ob Rotkäppchen dem bösen Wolf in die Pfoten fällt: Die Spieler lenken das Schicksal der Figuren - und müssen schneller als die Mitspieler sein.

Stadt, Land, Vollpfosten gibt's in drei Schwierigkeitsstufen

Stadt, Land, Vollpfosten ist im Grunde das bekannte Stadt-Land-Fluss-Spiel - nur mit weitaus mehr Kategorien. 43 sind es. Und es gibt verschiedene Ausgaben: die klassische, dann die besonders anspruchsvolle - und eine zum Malen. Geeignet sind die Blöcke für Spieler ab zwölf Jahren.

Kitchen Rush simuliert die echte Arbeitswelt

Das Spiel "Kitchen Rush" stellt die Abläufe in einer Großküche nach. "Da geht es zum Zusammenarbeit, um das Bewältigen von Abläufen in Echtzeit. Nur wenn alles klappt, ist am Ende ein vernünftiges Essen auf dem Tisch", erklärt Ute Wieschermann. Und meint, dass das Spiel auch einen guten Einblick in die Berufswelt gibt. Geeignet ist es für Mitspieler ab acht Jahren und damit auch ein echtes Familienspiel.

"My City" entwickelt sich mit zunehmender Spieldauer

"Das Spiel ,My City' ist ein Legacy-Spiel und so toll, weil es sich verändert. Es gibt eine Starterseite, danach kann man variieren", erklärt Ute Wieschermann. In dem Spiel des Jahres 2020 bauen die Spielenden jeweils ihre eigenen Städte auf. Das Spiel kann auch über mehrere Abende hinweg gespielt werden und entwickelt sich über die 24 Einzelpartien hinweg.

Greenville 1989 braucht Kommunikation und Einfühlungsvermögen

"'Greenville 1989' ist ein Kommunikations-Spiel für Menschen ab 16 Jahren. Darin schlüpfen die Mitspieler in die Rollen von jungen Menschen in der Stadt und erleben dabei Unheimliches in einer Parallelwelt. Nur, wenn sie die Spieler in die Mitspieler hineinversetzen können, ist ihnen eine Flucht möglich. "Das ist sehr spannend", sagt Ute Wieschermann.

"Speedy Roll" ist ein kurzweiliges Spiel für kleine Kinder

"Speedy Roll" sei ein Spiel, das sich für "Kinder zwischen vier und sechs Jahren gut eignet. Für größere ist es dann langweilig", sagt Ute Wieschermann. Aber die Kleinsten hätten Spaß daran, mit dem zum Bällchen eingerollten Igel Laub und Co. aufzurollen, damit der Igel nach Hause kommt, bevor ihn der Fuchs einholt.

Exit-Spiele bringen Spannung in den Silvesterabend

Wärmstens empfehlen kann Ute Wieschermann die Reihe Exit-Spiele, bei denen Rätsel gelöst werden müssen. Die Spiele empfinden die Live-Escape-Rooms nach. Der Wettlauf gegen die Zeit und die Rätsel sorgen für Spannung. Das Miteinander der Spieler ist gefragt. Der Nachteil: Ist das Rätsel gelöst, kann das Spiel kein zweites Mal auf den Tisch kommen. Doch Ute Wieschermann hat sie einen Tipp: "Die Spiele kann man untereinander tauschen."

Würfelspiele - gehen einfach immer und für alle Altersgruppen

Würfelspiele sind der Renner, sagt Ute Wieschermann. Sie gehen schnell und versprechen Spaß, gleich ob bei "Ganz schön clever!", "Noch mal", "Gönnen können" oder "The Crew", bei dem sich die Spieler als Astronauten auf ein ungewisses Weltraum-Abenteuer begeben.

Mikado ist ein Klassiker, der begeistert

Der gute, alte Klassiker Mikado hat sich in dieser Saison bei Ute Wieschermann gut verkauft. Über 25 Mal sei es über die Ladentheke gegangen. Das wundert sie nicht, denn Mikado garantiert Spaß.

Pictures erfordert Geschick

Pictures ist das Spiel des Jahres 2020 - und ein heißer Tipp von Ute Wieschermann. "Man muss Foto-Motive aus diversen Materialien nachstellen. Das ist ganz schön tricky. Die anderen müssen dann erraten, was dargestellt wird." Für Mitspieler ab acht Jahren ist dieses Spiel geeignet.