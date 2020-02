Hattingen: Die wichtigsten Veranstaltungen des Jahres

Das sind die Termine 2020: Vom Rosenmontagszug bis zum Weihnachtsmarkt, vom Kulinarischen Altstadtmarkt bis zu „Altstadtfest meets Hansetag“ – hier haben wir die Veranstaltungs-Höhepunkte zusammengestellt.

Holti Holau!

Der Aktivenkreis des Holthauser Rosenmontagszuges freut sich auf die Hochzeit seiner Session in Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Das Spektakel des Aktivenkreises Holthauser Rosenmontagszug beginnt am kommenden Freitag. Um 15.11 Uhr steigt in der Gebläsehalle der Kinderkarneval, u.a. mit dem Kinderprinzenpaar Lenni I. und Nele I. Um 19.11 Uhr beginnt die Hattinger Karnevalsparty mit Stargast Tim Toupet. Der Rosenmontagszug startet am 24. Februar um 15.11 Uhr – Motto: Hömma, der Holti is widda on tour – auf geht et zum Karneval anne Ruhr!

Session Possible

Fünf Termine sind in der Gastronomie Henrichs aktuell geplant: 24. Februar (Rosenmontag), 27. April, 17. August (Summer Special), 26. Oktober und 27. Dezember (After-Christmas-Special). Karten gibt es über die WAZ unter 0201/804-6060.

Gebläsehalle

Knebel solo: Uwe Lyko präsentiert am 28. Februar das aktuelle Soloprogramm „Im Liegen geht’s“ in der Gebläsehalle in Hattingen. Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services GmbH

Knebel kommt – am Freitag, 28. Februar, präsentiert Uwe Lyko das aktuelle Soloprogramm „Im Liegen geht’s“. Ein weiterer Termin in diesem Jahr: Max Uthoff gastiert am Freitag, 11. September, mit „Moskauer Hunde“ im LWL-Museum. Vorausschau: 2021 kommen Christian Ehring (10. Januar), Torsten Sträter (26. Juni) und Sebastian Pufpaff (5. November). Karten gibt es über die WAZ-Hotline: 0201/ 804-6060

Hattingen Live Light

Eine abgespeckte Ausgabe des Kneipenfestivals gibt es am Samstag, 28. März – weil die Gastronomen sich nicht so rege beteiligen wie in den vorigen Jahren. Bislang gibt es in fünf Kneipen Musik – dafür aber ohne Eintritt.

Frühlingsfest

Das ehemalige Maifest hat inzwischen seinen festen Termin im April gefunden – diesmal vom 24. bis 26. April. Neben Kunsthandwerk, Essen und Trinken gibt es auch einen verkaufsoffenen Sonntag (26. April, 13 bis 18 Uhr).

Kirmes

Drei Kirmes-Verabnstaltungen gibt es in Hattingen. Unser Bild zeigt Mia und Mia-Marie bei der Mauritiuskirmes in Niederwenigern 2019. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

Rummel vor dem Rathaus – das ist in diesem Jahr vom 8. bis 11. Mai bei der inzwischen 587. Maikirmes sowie vom 11. bis 14. September angesagt. Nachdem die Pfingstkirmes in Blankenstein jetzt Geschichte ist, wollen Blankensteiner Bürger ein Familienfest mit Live-Musik auf die Beine stellen – vom 29. Mai bis zum 1. Juni. Die Mauritius-Kirmes in Niederwenigern findet nach Auskunft der Stadt vom 25. bis 28. September statt.

Autoparty

Treffpunkt für die Hattinger Autofreunde: Die Leistungsschau der heimischen Händler findet am 16. und 17. Mai auf dem Gelände des LWL-Industriemuseums Henrichshütte statt.

Kulinarischer Altstadtmarkt (KAM)

Kulinarische Köstlichkeiten genießen die Besucher bei den KAM-Wirten auf dem Kirchplatz - auch in diesem Jahr findet der Kulinarische Altstadtmarkt wieder über den Fronleichnam-Feiertag statt, und zwar vom 11. bis 14. Juni. Und diesmal auch wieder mit einem verkaufsoffenen Sonntag – am 14. Juni gibt es fünf Stunden lang für alle Shopping-Queens und die -Kings offene Ladengeschäfte in der City.

Altstadtfest meets Hansetag

Lars Friedrich, Vorsitzender des Heimatvereins Hattingen/Ruhr, freut sich auf den Westfälischen Hansetag. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Das ist einmalig, das kommt nie wieder: Am Wochenende vom 14. bis 16. August treffen das 46. Hattinger Altstadtfest und der 37. Westfälische Hansetag aufeinander. Etwa 40 Hansestädte werden sich an den beiden Sommertagen in der Innenstadt präsentieren, Holzhütten werden dazu aufgebaut. Zum Renner könnte dabei ein mittelalterlicher Markt werden. Neben dem Stadtmarketingverein ist auch der Heimatverein Hattingen/Ruhr (im Bild: Vorsitzender Lars Friedrich) in die Planung einbezogen. Fürs Altstadtfest bleiben indes diesmal nur zwei Bühnen – die groß auf dem Kirchplatz sowie den „Rock am Bunker“ von der MIHA auf dem Parkplatz an der August-Bebel-Straße.

Chrom & Stahl

Doppelpack im August: Am 2. August knattern die Maschinen beim Harley Meeting Ruhrpott 2020 auf die Hütte – am 29. und 30. August kommen die „Schönen Sterne“ der Mercedes-Fans.

Zeltfestival Ruhr

DJ Bobo kommt zum Zeltfestival Ruhr an den Kemnader See im Städtedreieck Bochum-Hattingen-Witten. Foto: Fabian Strauch / WAZ

Die weiße Zeltstadt am Kemnader See steht vom 21. August bis zum 6. September am Kemnader See – und die ersten Konzerte stehen fest: Johannes Oerding wird das Spektakel im Städtedreieck Bochum-Hattingen-Witten eröffnen, zudem spielt beispielsweise DJ Bobo (Foto) am 29. August. Außerdem mit dabei: Ben Zucker (24.8.), Silbermond (29.8.) und Revolverheld (2.9.). Karten gibt es über die WAZ-Hotline: 0201/804-6060.

Herbstmarkt & Panhasfest

Leckerschmecker sind beim Panhasfest auf dem Kirchplatz willkommen, drumherum gibt es buntes Treiben – vom 2. bis 4. Oktober. Der letzte Tag ist auch verkaufsoffen (13 bis 18 Uhr).

Nostalgischer Weihnachtsmarkt

Ur­sula Keuth alias Frau Holle ist wohl das Zugpferd schlechthin für das Hattinger Adventsspektakel. Singender Weihnachtsbaum, Handwerkshütten, leckerer Glühwein – all das wird die Besucher zwischen dem 23. November und 22. Dezember wieder in die Altstadt locken. Hinzu kommt am 3. Advent (13. Dezember) ein verkaufsoffener Sonntag.