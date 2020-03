Nicht umsonst und draußen, sondern umsonst und drinnen kann man seit kurzem die große Comedy auf der kleinen Bühne in Blankenstein erleben. Und zwar auf dem neuen Youtube-Kanal „Kleine Affäre – Independent Comedy“.

„Abonniert unseren Kanal, das macht uns noch bekannter“, sagt Initiator Uli Wilkes und verspricht, dass dieses Abo wirklich kostenfrei ist und viel Spaß bringt. Der hübsche Kult(ur)raum am Marktplatz in Blankenstein hat in coronafreien Zeiten so seine eigenen Schwierigkeiten, denn es passen nur knapp 50 Menschen hinein. Weil es aber ein starkes Programmangebot gibt, möchten meistens sehr viel mehr Menschen dabei sein. Jetzt kann man auf dem Kanal der Unabhängigen Comedy gemütlich zu Hause gucken, was sie so abspielt im Schatten der Burg Blankenstein.

Meistens sind es kleine Auszüge aus den Programmen als Kostprobe

WAZ-Home Live-Übertragungen sind auch möglich Auf dem kostenlosen Youtube-Kanal der Kleinen Affäre (zu finden unter youtube.de und „Kleine Affäre – Independent Comedy“) soll noch viel passieren. „Wir wollen vielleicht eine Fußball-Show machen im Talk- und Spielformat“, sagt der Initiator Uli Wilkes. Die jährlichen 30 bis 35 Veranstaltungen sollen möglicherweise auch live übertragen werden. Das könne, müsse aber nicht passieren. „Es ist noch alles im Fluss.“ Auf jeden Fall soll es weiterhin auf Youtube ein Programm geben, das Spaß macht.

Meistens sind es kleine Auszüge aus den Programmen, die eine Kostprobe geben. „Manchmal zeigen wir aber auch das ganze Programm in Häppchen. Zum Beispiel bei Petra Kleinert, die große deutsche Schauspielerin, die extra für die Kleine Affäre ein Programm geschrieben hatte“, berichtet Wilkes.

Normalerweise wird ein kleines Stück Comedy dienstags neu auf dem Youtube-Kanal eingestellt, freitags gibt es dann etwas anderes. So kann man die ganze Bandbreite erfahren, die in der Kleinen Affäre zu sehen ist. Auch kleine Shows mit Comedians sind da schon zu sehen, Neues wird ausprobiert, um daraus später vielleicht etwas Großes zu machen. Uli Wilkes ist immer auf der Überholspur, was neue Ideen anbetrifft.

„Wir haben die Möglichkeit, andere Formate auszuprobieren – das macht Spaß“

Uli Wilkes ist der Initiator der Kleinen Affäre in Blankenstein. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„Wir haben in der Kleinen Affäre die Möglichkeit, andere Formate auszuprobieren, das macht Spaß“, lacht er und geht mutig voran. Das meiste gelinge auch, Totalausfälle habe es bisher wenig gegeben.

So hat er John Doyle, den US-amerikanischen Komiker, der in Deutschland lebt, zu Hause in der Küche gefilmt. In der Kleinen Affäre war der 56-Jährige vorher mit seinem Programm „Yes, VeGan“. Doyle musste sich tatsächlich einer Bypass-Operation unterziehen, weil seine Gefäße nicht in Ordnung waren und sein Arzt riet ihm zu veganer Ernährung. Das Filmteam von Uli Wilkes rückte dem Komiker in einer privaten Wohnung auf die Pelle und filmte ihn beim Kochen.

Auf Youtube ist zu sehen, wie John Doyle sich veganes Essen zubereitet, was eigentlich nicht gerade seiner Geschmacksrichtung entspricht. „Mein Arzt hat mir gesagt, die beste Ernährung nach so einer OP ist die vegane Ernährung. „Und dann hab ich den Arzt gefragt, okay, was ist die zweitbeste Ernährung?“ Doyle macht sich also Hühnchen Curry ohne Hühnchen.

Hoffnung auf einige Tausend Abonnenten haben – und die Chance auf Werbung

Dave Davis war der letzte Künstler, der vorige Woche in der Kleinen Affäre aufgetreten ist. Auch von ihm gibt es bereits einen Clip im neuen Youtube-Kanal. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

„Wenn wir einige Tausend Abonnenten haben, dann haben wir auch die Chance auf Werbung und bekommen vielleicht etwas Geld“, sagt Initiator Uli Wilkes. Denn die große Kunst, die sich in der Kleinen Affäre abspielt – einschließlich der Miete für die Räume – wird von Wilkes und einigen ganz engagierten Nachbarn getragen.

Fürs Filmen und Schneiden sind Wilkes Sohn Leon zuständig, der Regie studiert und mit Leidenschaft dabei ist. Er wird unterstützt durch seinen Kommilitonen Fabrice. Aus dem gleichen Zimmer, in dem der erste Film mit John Doyle gedreht wurde, sollen auch in Zukunft weitere kreative Filme hervorgehen.