Hattingen: Die Fotos vom Lichtergang gegen das Vergessen

Hattingen hat Haltung - Lichter der Erinnerung

Die Zeitzeugin Lore Schulte, 95 Jahre, sitzt mit einer brennenden Kerze am Donnerstag, dem 9. November 2023 in einem Auto nahe der Veranstaltung Lichter der Erinnerung - Hattingen hat Haltung am Rathaus in Hattingen; das Gedenken an die Geschehnisse der Reichsprogromnacht vor 85 Jahren wird mit einem Lichtergang durch die Stadt zum Synagogenplatz von mehr als 200 Teilnehmern wahrgenommen. Lore Schulte war damals 10 Jahre alt und ging vom ehem. Mädchengymnasium an der brennenden Synagoge vorbei. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

