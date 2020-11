Hattingen: Die Firma Halbach & Braun wird im Corona-Jahr 100

Die Firma Halbach & Braun hat in ihrer Geschichte schon viele Höhen und Tiefen erlebt, doch ausgerechnet im 100. Jahr des Bestehens muss sich das mittelständische Familienunternehmen, das Maschinen für den Bergbau und die Schüttgut-Industrie fertigt, durch die Corona-Pandemie mit noch nie dagewesenen Problemen beschäftigen.

„Entscheidungen über Investitionen dauern länger oder werden verschoben“, sagt Dietrich Braun, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter. „Das macht sich natürlich deutlich bei unserem Umsatz bemerkbar. Haben wir normalerweise alle drei Monate einen großen Auftrag, so ist dies aktuell höchstens alle sechs Monate der Fall.“

Enge Verbindung mit China: Luo Huining, Parteisekretär der chinesischen Partnerprovinz Shanxi tauscht Gastgeschenke mit Eberhard Braun und Dr. Dietrich Braun aus. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Die Firma Halbach & Braun, die individuelle Anlagen zur Förderung, Aufbereitung und Zerkleinerung von mineralischen Rohstoffen, insbesondere Kohle untertage, produziert, hat ihren Absatzmarkt vor allem in China, wo auch der neue Partnerkonzern Yang Quan Coal Industry (seit 2020) sitzt.

Reisebeschränkungen und Quarantänemaßnahmen

Dort habe die Pandemie ja schon viel früher begonnen und deshalb beschäftige man sich mit dem Thema auch schon deutlich länger, so Dietrich Braun.

„Unsere Stärke ist es ja, individuell und persönlich auf die Wünsche und Gegebenheiten der Kunden einzugehen“, erklärte Braun. Das erfordere einen engen Austausch, der eigentlich nur im direkten Gespräch möglich sei.

Die Reisebeschränkungen und Quarantänemaßnahmen erschweren deshalb die Arbeits immens, so Braun weiter. „Der Markt in China beginnt zwar langsam, ganz zart zu erwachen, doch an den Umsätzen werden wir dies erst im nächsten Geschäftsjahr merken. Das Jahr 2020 wird eher sparsam für uns ausgehen“, erklärt Dietrich Braun.

Das Unternehmen hat 44 Mitarbeiter

Aktuell beschäftigt die Firma, die seit 2010 ihren Sitz in Hattingen im Industriegebiet Henrichshütte hat, insgesamt 44 Mitarbeiter. Zur Zeit der Gründung 1920 waren es weitaus weniger. Doch mit dem Wiederaufbau der Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und dem erhöhten Bedarf an Energie durch Kohle wuchs das Unternehmen stetig. Zur Blütezeit in den 1980er-Jahren, als Halbach & Braun in Wuppertal beheimatet war, waren bis zu 250 Menschen dort beschäftigt.

Halbach & Braun ist seit 2010 im Industriegebiet Henrichshütte angesiedelt. Foto: Halbach & Braun

Nach zwischenzeitlichen Schwierigkeiten mit der RAG als Kunde und Partner und einem Umzug nach Sprockhövel bezog Halbach & Braun ein neuen Firmengebäude in Hattingen.

Ressourcenschonende und nachhaltige Produkte

„Dort fühlen wir uns sehr gut aufgehoben. Für unsere Kunden ist die Umgebung mit dem Wahrzeichen der ehemaligen Montan-Industrie sehr ansprechend“, sagt Dietrich Braun. 2015 wurde das Firmengebäude um einen Bürotrakt und eine Stahlbauhalle erweitert.

Auch Halbach & Braun setzt nun seit einiger Zeit auf ressourcenschonende und nachhaltige Produkte. „Da gehen wir mit dem Trend der Zeit“, so Dietrich Braun. Austauschbare und wiederverwertbare Teile würden vermehrt genutzt, um Rohstoffe umweltschonend einzusparen, so Braun.