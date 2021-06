Hattingen: Die besten Hilfen gegen die Hitze dieser Tage

Hattingen. In Hattingen werden am Donnerstag (17.6.) um die 35 Grad Celsius erwartet. Tipps der Verbraucherzentrale, was gegen diese Hitze am besten hilft.

Das Frühjahr war eher frisch und nass – aber jetzt kommt der Sommer mit all seiner Wucht. Temperaturen um die 35 Grad Celsius werden diesen Donnerstag für viele Menschen nur schwer erträglich machen. Grund genug, noch einmal auf die besten Tipps gegen die Hitze für diesen und andere Sonnentage hinzuweisen. Die Verbraucherzentrale des EN-Kreises hat einige davon zusammengestellt.

Morgens durchlüften

Die Lüftung und Abkühlung am Morgen sollte nicht zu kurz ausfallen, denn Wände, Möbel und andere Gegenstände speichern Wärme. Tagsüber die Fenster nur kurz öffnen, um frischen Sauerstoff hineinzulassen. Ein Kühleffekt entsteht dadurch nicht – je länger tagsüber Fenster offen stehen, desto mehr Hitze gelangt ins Innere.

Räume abdunkeln

Fensterscheiben lassen eine Menge Hitze herein. Abhilfe schaffen Rollladen, Jalousien, Markisen und Co. Wichtig: Außen montiert bringen sie deutlich mehr als innen. Denn so bremsen sie die Sonne schon aus, bevor die Wärme in den Raum gelangt. Können die Fenster nur von innen verdunkelt werden, sind helle oder reflektierende Materialien empfehlenswert. Aufgeklebte Sonnenschutzfolie hilft auch weiter, lässt aber auch an trüben Tagen weniger Licht hinein.

Luft bewegen

Luftbewegung verringert das eigene Hitzeempfinden. Ein Ventilator kann daher Linderung schaffen, ganz ohne aktive Kühlung. Wer aber zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht auf Klimatisierung verzichten kann, sollte effiziente Klimageräte nutzen. Das sind Split-Geräte, bei denen der Wärmetauscher außen angebracht wird. Sie sparen gegenüber Kompaktmodellen deutlich Energie.

Heizquellen abstellen

Fließt in den Heizrohren noch warmes Wasser, steigt die Raumtemperatur – deshalb frühzeitig auf Sommerbetrieb umstellen. Bei vielen gibt es einen zweiten Kühlschrank, der im Sommer für kalte Getränke sorgt. Doch die Wärme, die er seinem Inhalt entzieht, wird direkt in die Räumlichkeiten abgegeben. Von einem Zweitgerät ist aber auch aus Stromspargründen abzuraten, meint die Verbraucherzentrale.

Bei Temperaturen um die 35 Grad Celsius braucht der Körper jede Menge Flüssigkeit.

Fassadendämmung hilft

Wärmedämmung am Haus sorgt im Winter dafür, dass die Wärme drin bleibt und Energiekosten sinken. In der warmen Jahreszeit gibt es einen weiteren Pluspunkt: Moderne Dämmung hält sommerliche Hitze länger draußen. Gerade im Dachgeschoss führt dies zu kühlerer Wohnumgebung und angenehmeren Temperaturen.

Freiflächen begrünen

Dächer, gepflasterte Flächen, Fassaden oder auch Sichtschutzzäune heizen sich in der Sonne auf und geben die Wärme nachts ab. Die Begrünung dieser Flächen wirkt solchen Hitze-Inseln entgegen, denn Pflanzen kühlen die Umgebungstemperatur durch Verdunstung und Schatten.

