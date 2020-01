Hattingen. Das sitzt: In Hattingen sind im Januar 126 Menschen mehr als im Vormonat arbeitslos gemeldet – die Arbeitslosenquote steigt dadurch erheblich an.

Hattingen: Deutlicher Anstieg bei der Arbeitslosenzahl

Schlechte Nachricht vom Arbeitsmarkt: Die Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit im Henrichspark meldet für Hattingen 1558 arbeitslose Menschen – das sind 126 mehr als zum Ende des vergangenen Jahres. Die Quote steigt dadurch um 0,5 Prozentpunkte auf jetzt 5,4 Prozent.

„Wir sehen die übliche Januar-Entwicklung“, so Maren Lewerenz, Vorsitzende­ der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Hagen, die für Hattingen verantwortlich ist. Sie erklärt: „Der Anstieg der Erwerbslosenzahl am Jahresanfang ist immer der höchste im ganzen Jahr. Viele Arbeitsverhältnisse wurden zum Jahresende gekündigt oder waren entsprechend befristet. Außerdem endeten die zweieinhalb- und dreieinhalbjährigen Berufsausbildungen. Zusätzlich endete das Weihnachtsgeschäft für Handel, Logistik und Gastronomie.“

Konjunkturelles Umfeld hat sich nicht verbessert

Das konjunkturelle Umfeld hat sich in den vergangenen Monaten nicht verbessert. „Die verhaltenen Erwartungen drücken stark auf die Arbeitskräftenachfrage“, so Lewerenz in der Pressemitteilung.

Positive Erkenntnis: Im Vergleich zu anderen Städten ist die Arbeitslosenzahl im Lauf der vergangenen zwölf Monate in Hattingen zurückgegangen. Im Januar 2019 waren 1625 Menschen arbeitslos gemeldet.

„Der Arbeitsmarkt im Kreis ist weiterhin robust“, so die Gesamteinschätzung der Arbeitsagentur. „Der Februar könnte nach allen Erfahrungen aus saisonalen Gründen nochmals leicht steigende Erwerbslosenzahlen im Ennepe-Ruhr-Kreis bringen.“