Hattingen: Der Paasbach in Bredenscheid wird nun renaturiert

Hattingen. Die Stadt Hattingen setzt ab Oktober Renaturierungsarbeiten am Paasbach in Bredenscheid um. Das genau ist geplant.

Damit Fische freie Bahn im Bach haben und Pflanzengemeinschaften sich wieder vermehrt ansiedeln können, setzt die Stadt Hattingen ab Oktober Renaturierungsarbeiten am Paasbach um. Hintergrund ist die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union, laut der natürliche Fließgewässer bis 2027 in einen besseren ökologischen Zustand versetzt werden sollen.

Beim Paasbach in Bredenscheid wird dafür zunächst der Abschnitt von der Straße Am Aufzug bis zum ehemaligen Bahndamm renaturiert. Ziel ist, das Gewässer in sein ursprüngliches Bachbett zurückzuverlegen. Dazu wird der Paasbach auf circa 300 Metern in seine natürliche Verlaufsform zurückgeführt.

Charakteristische Windungen sowie natürliche Schwingungen im Bachverlauf

Um die Fläche landwirtschaftlich zu nutzen, wurde der Bach früher künstlich an den Waldrand gelegt und zum größten Teil begradigt. Künftig sollen ihn wieder charakteristische Windungen sowie natürliche Schwingungen im Bachverlauf kennzeichnen. Ein zweiter Abschnitt im Bereich am Haus Theresia soll in den nächsten Jahren ebenfalls renaturiert werden.

Renaturierung ist vegetationsbedingt immer nur von Oktober bis Ende Februar möglich

„Die Gewässermaßnahmen erfordern einen hohen Planungsbedarf. Wasserrechtliche und landschaftsrechtliche Genehmigungen sind ebenso zu beachten wie Bestimmungen zum Vogelschutz und Verhandlungen mit Grundstückseigentümern. Außerdem kann die bauliche Umsetzung, vegetationsbedingt, immer nur von Oktober bis Ende Februar erfolgen“, erklärt Baudezernent Jens Hendrix.

Der bisherige Gewässerlauf am Waldrand verbleibt als Hochwasserablaufrinne. Außerdem soll ein bewachsener Uferstreifen als Aue angelegt werden. Eine landwirtschaftliche Nutzung der umliegenden Wiese wird auch nach den Baumaßnahmen weiter möglich sein.

Für die Gewässermaßnahmen gibt es Mittel vom Land NRW

Neben dem Paasbach werden in Hattingen in den kommenden Jahren auch Maßnahmen am Felderbach und am Pleßbach durchgeführt, am Sprockhöveler Bach erfolgten Renaturierungsmaßnahmen bereits 2015 und 2016. Gefördert werden die Gewässermaßnahmen durch Mittel vom Land NRW.