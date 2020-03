Liebe Hattingerinnen und Hattinger, die ihr so zwischen 30 und 60 Jahre alt seid, wer hat nicht bei ihm seine ersten Tanzschritte gelernt? Wer hat nicht einen strengen Blick über den Rand seiner Halbbrille bekommen, wenn das mit diesem „Wiege…Schritt“ mal wieder nicht so richtig funktioniert hat? Ja, wer ist nicht nervös zum Abschlussball an der Augustastraße gegangen? Arno Brand ist eine Institution in der Stadtgesellschaft Hattingens – eins, zwei, Cha-Cha-Cha!

Alle haben sich plötzlich in der Tanzschule Brand angemeldet

Bei mir selbst ist es im Frühjahr 1988 soweit. Alle haben sich plötzlich in der Tanzschule Brand angemeldet. Warum? Keine Ahnung! Aber dann bin ich plötzlich auch angemeldet. Warum? Kein Ahnung, irgendwas zwischen Herdentrieb und Gruppenzwang. Und so kommen mir die verschiedensten Tanzformen näher, die Standards und auch die lateinamerikanischen. Welche mir lieber waren? Keine Ahnung. Da sind Erinnerungslücken. Denn ich bin kein Tänzer; ich war keiner und werde nie einer sein. Doch Arno Brand ist mir in Erinnerung geblieben, seine direkte Art, die nicht jedem gefallen hat, mit der er es aber geschafft hat, dass selbst Bewegungs-Legastheniker einen halbwegs passablen Abschlussball aufs Parkett gelegt haben.

Seine Mutter liest ihm eine Anzeige für eine Tanzlehrerausbildung vor

Tanzlehrer Arno Brand in Aktion – anno 1995. Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ

Dass Arno Brand kein gebürtiger Hattinger ist, hört jeder sofort. Sein „Fränggisch“ (hochdeutsch: Fränkisch) schlägt durch, nach wie vor. Er ist in Nürnberg geboren, im Jahr 1937 war das. Nach dem Abitur liest seine Mutter ihm eine Anzeige für eine Tanzlehrerausbildung vor. „Das kannst du ja werden“, sagt sie zu ihrem Sohn, wohl wissend, dass das Tanzen gar nicht sein Ding ist. Er selbst sagt es in einem WAZ-Gespräch drastisch: „Ich hasste es!“ Nein, sein Ziel ist ein Maschinenbaustudium.

Erst nachdem alle auf ihn eingeredet haben, belegt er einen Tanzkurs – nur um die Zeit zu überbrücken, bis die Hochschule ihn annimmt. Doch dann ist es um ihn geschehen: „Als ich mich dazu entschlossen habe, es wirklich zu werden, haben alle gedacht, ich sei total bekloppt.“

Auch die Ehefrau und der gemeinsame Sohne sind Tanzlehrer

1956 beginnt Arno Brand seine Berufsausbildung zum ADTV-Tanzlehrer (Allgemeiner Deutscher Tanzlehrer-Verband) – vor allem die Theorie plagt ihn dabei nachhaltig: „Man hätte mich nachts um drei wecken können und ich hätte die Linienführung bei der Kreiseldrehung für die Dame aufgesagt.“

Nach der Ausbildung arbeitet er als Tanzlehrer. Und eines Tages kommt die 17 Jahre alte Viola gemeinsam mit ihrer Mutter zum Vorstellungsgespräch – auch sie möchte Tanzlehrerin werden. „Ich habe mich mit ihnen unterhalten und dachte mir: Vielleicht kann das ja was mit uns werden“, sagt Brand. Wird es: Hochzeit im Juli 63, auch der gemeinsame Sohn Wolfgang (die sie alle nur „Aki“ rufen) wird später Tanzlehrer.

Am 13. September 1981 wird die Tanzschule Brand in Hattingen eröffnet

Goldhochzeit: Viola und Arno Brand feiern im Juli 2013, dass sie seit 50 Jahren gemeinsam durchs Leben gehen. Foto: Volker Speckenwirth / WAZ

Die Brands kommen nach Bochum, in die bei den VfL-Heim­spielen im Ruhrstadion immer humorvoll beworbene Tanzschule Bobby Linden. 19 Jahre arbeiten Arno und Viola Brand dort – und am 13. September 1981 wird die Tanzschule Brand in Hattingen eröffnet.

Langsamer Walzer und Tango, Samba und Rumba – über zehn Wochen verteilt bringt er den Hattingern die richtigen Schrittfolgen bei. Im Grundkurs. Fortgeschrittenenkurse und andere Angebote folgen. Nein, Arno Brand setzt dabei nicht immer den erwähnten strengen Blick auf, er ist herzlich und humorvoll: „Es ist wichtig, dass es den Leuten richtig Spaß macht. Als Tanzlehrer muss man nicht nur unterrichten, sondern auch unterhalten.“

Er schenkt den Jugendlichen in der Stadt ohne Disco eine Samstagabend-Disco, er lässt sich über die Jahre auf seinem Weg nicht beirren. 2016 schließt die Tanzschule. Doch Brand ist bekannt – er berichtet: „Wenn ich durch Hattingen gehe, werde ich von vielen noch gegrüßt.“

>>> Weitere Hattinger Gesichter und Geschichte(n):

>>> EINE ORCHIDEE TRÄGT DEN NAMEN DIESER HATTINGERIN

>>> ER IST EIN MACHER, DER NICHT NUR IDEEN SCHMIEDETE

>>> ALS DER LEHRLING SICH SEIN KAUFHAUS KAUFTE