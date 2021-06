Eine Podiumsdiskussion mit Politikern über den Erweiterungsbau der Gesamtschule in Hattingen am Standort Lange Horst und die damit geplante Fällung vieler alter Platanen fand am Samstag auf dem dortigen Schulhof statt. Anja Klan, Initiatorin der Bürgerinitiative „Rettet die Bäume“ (re. vorn im roten Kleid), und ihre Mitstreiter hatten zu dieser geladen.