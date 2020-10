Hattingen: Das Planspiel Börse geht bereits in die 38. Runde

Die Sparkasse Hattingen nimmt auch in diesem Jahr am Planspiel Börse teil und lobt Geldpreise mit einem Gesamtwert von 800 Euro aus. Bisher haben sich 87 Schülerinnen und Schüler in 34 Teams zur diesjährigen Spielrunde angemeldet.

Für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld sensibilisieren

Elf Wochen lang können die Teilnehmer risikolos die Markt-Mechanismen des Börsenhandels kennenlernen. Dazu eröffnen die Teams Depots mit einem virtuellen Startguthaben. Alle Orders werden per Permanentabrechnung mit realen Börsenkursen abgerechnet. Doch nicht nur der Gewinn zählt. Das Planspiel Börse will die Teilnehmer auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld sensibilisieren. Deshalb gibt es zusätzlich zur Depotgesamtwertung eine separate Nachhaltigkeitsbewertung mit eigenem Ranking. Dabei werden Aktien von Unternehmen, die im hinterlegten Nachhaltigkeitsindex gelistet sind, in der Wertpapierliste speziell gekennzeichnet. So kann gezielt auf Nachhaltigkeit gesetzt werden. Die Erträge mit diesen Wertpapieren werden addiert und im Ranking abgetragen.

Seit bereits 38 Jahren überzeugt das Planspiel Börse der Sparkassen als spannendes Online-Lernspiel für Schüler, Studenten und Börseninteressierte. So kann auch in Corona-Zeiten im komplett digital durchführbaren Planspiel die Welt der Börse spielerisch und trotzdem realitätsnah erkundet werden – egal ob in der Schule, von unterwegs oder von Zuhause aus.

Der kombinierte Depot- und Wissensbereich ist neu im Spiel

Neu in dieser Spielrunde ist der kombinierte Depot- und Wissensbereich. So finden die Teilnehmer alle benötigten Informationen für Ihre Anlageentscheidungen – Wertpapier- und Kursinformationen, Nachrichten, Basiswissen oder Begriffserklärungen – auf einen Blick.

Registrierung und Teilnahme am Planspiel Börse erfolgen über die zentrale Webseite www.planspiel-boerse.de oder die neukonzipierte Planspiel-Börse-App für Apple und Android. Zur Registrierung benötigen die Teams einen Registrierungscode, den sie bei ihrer Lehrkraft erhalten.

Die Teilnahme am Planspiel Börse ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zur Spielmitte am 11. November 2020 möglich. Spielende ist der 9. Dezember 2020. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter sparkasse-hattingen.de/planspiel.