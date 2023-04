Hattingen: Corona-Impfung Teil der Regelversorgung

Hattingen/Sprockhövel. Kassenärztliche Vereinigung und Krankenkassen haben sich geeinigt: Die Corona-Impfungen zählen zum Leistungskatalog der medizinischen Versorgung.

Die Covid-19-Schutzimpfungen sind in Westfalen-Lippe ab sofort Bestandteil der regionalen Impfvereinbarung: Die Kassenärztliche Vereinigung WestfalenLippe (KVWL) hat mit den Krankenkassen eine Einigung über die Vergütung der Covid-19-Impfungen erzielt und eine höhere Vergütung für die Influenza-Impfung vereinbart.

Selbstverwaltung zeigt sich handlungsfähig

KVWL-Vorstandsvorsitzender Dr. Dirk Spelmeyer ist froh über diese Einigung: „Damit zeigen wir, dass die gemeinsame Selbstverwaltung aus KVWL und Krankenkassen handlungsfähig ist. Wir haben in vielen Verhandlungsrunden ein gutes Ergebnis erzielt. Dadurch stellen wir sicher, dass die medizinische Versorgung der Bevölkerung auch im Bereich der Impfungen gewährleistet ist.“

Keine Vorleistungen mehr nötig

Dank der erzielten Einigung müssen Kassenpatientinnen und -patienten in Westfalen-Lippe nicht in Vorleistung treten und sich den Betrag von der Krankenkasse erstatten lassen. Die Covid-19-Impfung kann in Westfalen-Lippe weiterhin als Sachleistung über die Gesundheitskarte in Anspruch genommen werden.

