Hattingen: Corona bringt Frauen an Grenze der Belastbarkeit

Hattingen. Corona bringt Frauen in Hattingen an die Belastbarkeitsgrenze, warnt Courage Hattingen. Auch Kinder seien gefährdet. Was die Gruppe fordert.

Corona bedingt wird die gesellschaftliche Stellung der Frau wieder zurückgedrängt: Das stellt Brigitte Fröhlich von Courage Hattingen fest. Und auch die Fälle von Gewalt an Frauen seien immer noch zu hoch, es mangele an Plätzen in Frauenhäusern.

Im Jahr 2019 waren es in Hattingen 60 polizeilich erfasste Fälle von Gewalt gegen Frauen, die Dunkelziffer in diesem Bereich wird weitaus höher eingeschätzt. „Die Zahlen zeigen, wie notwendig es ist, die Opfer körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt über ihre Rechte zu informieren. Niemand darf die Augen davor verschließen, wenn jemandem Gewalt angetan wird. Wir als Verwaltung stehen da ebenfalls in der Verantwortung und müssen betroffenen Frauen Anlaufstellen ermöglichen, wo Ihnen geholfen werden kann“, betont auch Bürgermeister Dirk Glaser.

Frauen von Courage Hattingen zeigen Belastung der Frauen in der Corona-Krise

Drohenden Entlassungen von Männern derzeit, die zu noch mehr Armut als schon vorhanden führten, sieht Brigitte Fröhlich besorgt entgegen. „Das Ruhrgebiet ist jetzt schon ein Hotspot der Armut. Viele Frauen, die auf 450-Euro-Basis in Hattingen arbeiten, haben Panik, dass ihre Stelle in Corona-Zeiten gestrichen wird“, weiß Brigitte Fröhlich. Diese Frauen bräuchten das Geld.

Gefährdete Frauen fänden oft keinen Platz in einem Frauenhaus. „Der neue Zuschuss schafft gerade mal einen Platz mehr pro Frauenhaus, das reicht nicht.“ Es fehle an Fachpersonal und Geld.

Besonders Mütter stehen in der Pandemie vor großen Problemen

Corona stelle gerade Mütter vor Probleme. Da sei die Sorge vor Gefährdung der Kinder in vollgestopften Schulklassen und Schulbussen. „In Hattingen gibt es viele, die ihre Kinder darum jetzt hinbringen und abholen. Das ist eine enorme Belastung“, so Fröhlich. Viele Frauen würden berichten, dass die Nerven blank lägen.

Dazu führe das Arbeiten im Homeoffice viele Mütter an die Grenze der Belastbarkeit, oft müssten sie parallel die Kinder betreuen. Wenig Zeit für die Erholung, wenig Geld, schlechte Perspektiven für Entlastungen, wenig Freiraum – all dies stelle das gesamte Familiensystem auf eine harte Bewährungsprobe.

Finanzielle Nachteile erleiden besonders die Frauen

„Natürlich sind auch Männer davon betroffen, doch gerade in den so genannten Frauenberufen belastet die Corona-Krise die Frauen stärker – in den sozialen Bereichen, in der Pflege und Kliniken, aber auch die Erzieherinnen und Betreuerinnen, die Verkäuferinnen und Friseurinnen. Sie alle tragen die Hauptlast der Einschränkungen durch Covid-19 und erleiden finanzielle Nachteile.“ Nach wie vor würden Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer.

Fehlendes Geld dürfte nicht der Grund dafür sein, dass Klassen nicht aufgeteilt würden. „Ohne pädagogische Zusatzkräfte im großen Stil ist das nicht zu schaffen“, so Fröhlich. Zudem müssten Luftreinigungsanlagen für Klassen angeschafft werden. Auch kostenlose Masken für Lernende und Lehrende fordern die Courage-Hattingen-Frauen.

Frauen von Courage stellen Forderungen an die Bundesregierung

Um dies zu finanzieren, schlagen die Courage-Frauen vor, die Anschaffung bewaffneter Drohnen durch die Bundesregierung zu streichen sowie die Besteuerung großer Vermögen durchzusetzen, um dieses Geld den Schulen zur Verfügung zur stellen, und um die „klammen“ Kommunen zu entlasten.