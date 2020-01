Hattingen. Charity-Gala von Gesamtschule und Volksbank in Hattingen unterstützt den Kinderhospizdienst Ruhrgebiet. Welches Programm die Zuschauer sehen.

Hattingen: Charity-Gala hilft dem Kinderhospizdienst

Mit Kunst, Literatur, Musik und Tanz wartet eine große Charity-Gala am Sonntag, 8. März, von 16 bis 17.30 Uhr in der Gesamtschule auf. Unter dem Motto „Gemeinsam werden Träume wahr“ haben die Kooperationspartner Gesamtschule und Volksbank Hattingen/Sprockhövel eG diese Veranstaltung zugunsten des Kinderhospizdienstes Ruhrgebiet e.V. initiiert.

Der Verein Kinderhospizdienst Ruhrgebiet aus Witten Herbede hat es sich zur Aufgabe gemacht, unheilbar erkrankte Kinder, Jugendliche und deren Familien auf dem Weg der kleinen Schritte des Abschied-nehmens zu begleiten und zu entlasten.

Gesamtschule Hattingen unterstützt mit Charity-Gala den Kinderhospizdienst Ruhrgebiet

„Als Gesamtschule Hattingen möchten wir durch diese Spendenaktion unseren Beitrag für die wichtige Arbeit bei der Begleitung und Unterstützung betroffener Familien leisten und Spendengelder für den Kinderhospizdienst sammeln“, so Veysel Hezer, didaktischer Leiter Gesamtschule.

Um sich einen Platz in der Aula der Gesamtschule für die Gala zu sichern, haben sich die Organisatoren eine kleine Besonderheit einfallen lassen. Es gibt nämlich keine klassischen Eintrittskarten, sondern so genannte Spenden-Karten. Ab einem Mindestspendenbetrag von 10 Euro, der Interessenten einen Platz in der Aula der Gesamtschule garantiert, hat jeder Erwerber die Möglichkeit seinen Spendenbeitrag frei zu wählen. Der gesamte Erlös wird dem Kinderhospizdienst gespendet.

Volksbank unterstützt Charity-Gala und schätzt die Arbeit von Schule und Verein

Hilfe bei der Kommunikation sowie organisatorische und finanzielle Unterstützung kommen vom Kooperationspartner Volksbank. „Als langjähriger Partner und Förderer des Kinderhospizdienstes waren wir von der Idee einer Charity Gala, bei der insbesondere die Schüler mitwirken, sofort begeistert“, so Thomas Alexander, Leiter der Marketing-Abteilung der Volksbank.

Für ihn passt das Projekt perfekt zur genossenschaftlichen Philosophie der Hilfe zur Selbsthilfe. „Seit vielen Jahren nehmen wir begeistert zur Kenntnis, mit welch hohem Einsatz das Kollegium der Gesamtschule sich über den eigentlichen Job hinaus immer wieder für solche wichtigen Themen und Projekte engagiert und durch die aktive Einbeziehung der Schüler wertvolle pädagogische Effekte erzielt.“

Spendenkarten gibt’s im Sekretariat der Gesamtschule

Wer sich am 8. März bei den Gala-Aufführungen einen schönen Sonntagnachmittag gönnen und dabei gleichzeitig die gute Sache unterstützen möchte, kann sich seine Spendenkarte ab sofort im Schulsekretariat der Gesamtschule sichern: Marxstraße 99, 02324 / 68 17 10.