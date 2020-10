Hattingen. Duo „Toi et moi“ mit der aus Hattingen stammenden Julia Klomfaß beleuchtet mit Chansons menschliche Beziehungen. Was in den Liedern Thema ist.

„N’ allume pas le feu – entfache nicht das Feuer“ nennt das Kölner Duo „Toi et moi“ alias Julia Klomfaß und Raphael Hansen sein Programm mit französischen Chansons, in dem sich die Musiker in der Stadtbibliothek in Hattingen mit menschlichen Beziehungen auseinandersetzten.

Sie sind singende Poeten, die in der intimen Wohnzimmeratmosphäre der Kinderbibliothek für jede menschliche Stimmungslage nicht nur die richtigen Töne, sondern auch passende Worte finden: Die Singer-Songwriter Julia Klomfaß und Raphael Hansen faszinieren durch ihre Authentizität.

Julia Klomfaß stammt aus Hattingen und präsentiert mit Raphael Hansen Chansons

Dabei singen sie unaufgeregt, doch voll subtiler Ausdruckskraft. In „Camille“ bespiegeln sie die Liebe aus männlicher und aus weiblicher Sicht. Mit sanfter, warmer Tenorstimme fesselt Raphael Hansens klarer Sprechgesang, auch die aus Hattingen stammende Julia Klomfaß wirkt eher nachdenklich.

Zuhörer applaudieren beim Konzert des Duos „Toi et moi“ in der Stadtbibliothek Hattingen, bei dem sie Chansons präsentierten. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

„Das nächste Lied ist aus unserem zweiten Album“, erzählt Raphael Hansen. „Und hier geht es um eine längere Beziehung mit allen Höhen und Tiefen, die man dabei so durchlebt.“ Das schöne Timbre des Paargesangs überzeugt.

Julia Klomfaß’ Erkenntnis beim Singen über Vergangenes

Hingebungsvoll und versunken ist „La nuit tombe“. Julia Klomfaß singt über Vergangenes und stellt fest, dass es keine Hoffnung gibt, alte Gefühle zurückzuholen.

Doch nicht nur Nostalgisches ist im Repertoire. Schnell, doch nicht zu hart pulsieren die Rhythmen in „Ouvre la porte pour l’amour“, einem Lied über einen ungezwungenen One Night Stand. Eine Hommage an Edith Piafs „La vie en rose“ ist „En passant“ – sogar eine Säge kommt zum Einsatz. Intensive Klangerlebnisse und rasant rauschende Akkorde prägen dieses Lied mit seiner vibrierenden Erregung, die unter die Haut geht.

Die Besucher sind nicht nur Zuhörer – Sie machen mit Schlüsseln Musik

Lebendig und voller Bewegungsdrang ist „Ce sont les couleurs“, in dem die beiden Sängerpoeten zu warmen Akkordeonklängen von Julia Klomfaß über Gefühle und Jahreszeiten singen. Dabei sind die Besucher aber nicht immer nur Zuhörer: In „Rien n’est perdu dans notre vie“ unterstützen sie die Künstler mit Spaß durch rhythmisches Schlüsselbundrascheln. Mit „Le Carneval de Cologne“ lässt das Duo aus dem Rheinland einen zauberhaften Abend ausklingen.