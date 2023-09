Hattingen: Carsharing wird ausgebaut & Mietfahrräder kommen

Seit knapp zwei Jahren gibt es ein Carsharing-Angebot in Hattingen. Jetzt soll es erweitert werden.

Hattingen. Hattingen setzt auf nachhaltige Mobilität: mit einem erweiterten Carsharing-Angebot in der Südstadt und dem Fahrradverleih „Metropolradruhr“.

Nachhaltige Mobilität nimmt in Hattingen weiter Fahrt auf: Das Car-Sharing soll ausgebaut werden. Zudem soll Hattingen am Fahrradverleihsystem „Metropolradruhr“ teilnehmen.

Das Konzept Car-Sharing läuft bereits erfolgreich in der Hattinger Südstadt an. Die zwei vorhandenen Fahrzeuge sollen in Zukunft um vier weitere ergänzt werden. Dem Anbieter werden dafür vier bewirtschaftete Parkplätze für fünf Jahre kostenfrei zur Verfügung gestellt. Der genaue Standort für die Flottenerweiterung muss noch ermittelt werden, ins Auge wird wieder die Südstadt gefasst.

+++ Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten +++

Zusätzlich wird Hattingen am Fahrradverleihsystem „Metropolradruhr“ teilnehmen. Der Anbieter „Nextbike“ möchte 50 Fahrräder an zehn Stationen im Stadtgebiet in Zukunft zur Verfügung stellen. Damit reiht sich Hattingen neben zahlreichen weiteren Ruhrgebietsstädten ein, die sich die Vorteile eines Verleihsystems zu Gute machen.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

Der Vorteil des Verbunds: die Fahrräder können in allen teilnehmenden Städten sowohl ausgeliehen als auch wieder abgestellt werden. „Die Mieträder stehen 24/7 im öffentlichen Raum für die Allgemeinheit zur Verfügung. Sie ermöglichen den Anschluss zentraler Punkte, das Überbrücken der sogenannten letzten Meile und schließen Lücken im ÖPNV-Netz“, erklärt Baudezernent Jens Hendrix.

Lesen Sie auch:

Auf diese Weise könne der Berufsverkehr entlastet, aber auch der Tourismus in Hattingen gestärkt werden. Für den voraussichtlichen Start der Testphase im Frühjahr 2024 sucht die Stadt Hattingen jetzt noch Sponsoring-Partner.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen