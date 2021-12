Hattingen: Caritas verteilt Weihnachts-Stimmung in der Tüte

Hattingen. Weil Weihnachtsfeiern nicht möglich sind, haben Mitarbeiter der Caritas für ihre Klienten Weihnachtstüten für zu Hause. gepackt.

Für rund 110 psychisch Kranke und Suchtkranke in Hattingen haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Caritas Ennepe-Ruhr in diesem Jahr „Weihnachten in der Tüte“ vorbereitet. Denn die traditionellen großen Advents- und Weihnachtsfeiern für die von ihnen betreuten Menschen sind auch in diesem zweiten Jahr der Corona-Pandemie nicht möglich.

Rund 70 Tüten mit Weihnachts-Zutaten für zuhause haben Kollegen und Kolleginnen des Caritas-Bereichs gepackt, die sich um Menschen mit psychischen Erkrankungen unter anderem im Betreuten Wohnen kümmern. Die restlichen Tüten wurden im Suchthilfezentrum Hattingen zusammengestellt.

Viele haben niemanden, mit dem sie Weihnachten feiern können

„Auch wenn wir erneut nicht gemeinsam feiern können, möchten wir angesichts der anhaltenden Pandemie ein Stück Weihnachtsstimmung verbreiten. Im vergangenen Jahr haben wir das zum ersten Mal ausprobiert und die Klienten und Klientinnen haben sich sehr gefreut“, sagt Joanna Grunenberg, Leiterin der Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke in Hattingen. „Viele dieser Menschen leben allein und haben einfach niemanden, mit dem sie feiern können. Wir möchten, dass sie wissen, dass wir an sie denken und wir ihnen ein Gefühl von Weihnachten nach Hause bringen.“

In diesem Jahr stehen die Zutaten der Weihnachts-Tüte unter dem Motto „Gesundheit und Entspannung“. Außer den absolut unverzichtbaren Weihnachtsplätzchen und dem Schokonikolaus gehören dazu unter anderem Entspannungs-Tee, ein vitaminhaltiger Saft, ein Becher für gesunde Shakes und ein Gutschein für einen Drogeriemarkt. Wie im vergangenen Jahr darf auch eine Weihnachtsgeschichte nicht fehlen sowie etwas Kunstschnee.

