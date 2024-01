Hattingen: Bus wegen Baustelle an Bochumer Straße umgeleitet

Hattingen. Der Ruhrverband baut an der Bochumer Straße in Hattingen einen neuen Kanal. Das bedeutet Sperrungen und Änderungen bei der Buslinie 359.

Der Ruhrverband will an der Bochumer Straße in den kommenden zwei Wochen einen Kanal erneuern. Deshalb ist ein Teil der Straße gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Es ergeben sich von Montag, 15. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 2. Februar, Veränderungen bei der Linie 359 und Einsatzwagen.

Da sich das Baufeld im Bereich der Bus-/Bahnhaltestelle Hattingen Ruhrbrücke befindet, kann diese nicht angefahren werden. Der Bus hält aber weiterhin an der Bushaltestelle Hattingen Ruhrbrücke nahe der Einmündung Bochumer Straße. Die Fahrten Richtung Bochum fahren etwa zehn Minuten früher ab (vor Rauendahl), in Richtung Hattingen etwa acht Minuten später (nach Rauendahl).

Außerdem werden die Haltestellen Hochstraße und Königsteiner Straße in beiden Fahrtrichtungen am Steig Richtung Hattingen angefahren - auch Fahrgäste in Richtung Bochum-Linden nutzen also den Steig auf der entgegengesetzten Seite (Richtung Klinik Holthausen). Die Bogestra weist darauf hin, genau auf die Beschilderung am Bus zu achten, da beide Busse kurz hintereinander abfahren.

Weitere Informationen sind im Bereich „Umleitungen“ (www.bogestra.de/aktuelles/umleitungen) auf der Bogestra-Internetseite zu finden.

