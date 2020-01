Hattingen: Bürgermeister Glaser will touristisches Leitbild

Im Jahr der Bürgermeisterwahl hat Dirk Glaser in seiner Rede beim Jahresempfang der Stadt deutlich gemacht, was ihm wichtig ist: das Klima beispielsweise, Haltung gegen nationalistische Kräfte und das Vorankommen der gesamten Stadt – der amtierende Bürgermeister will in einer kommunalen Konferenz ein touristisches Leitbild aufstellen. Seine­ Konkurrenten, Kämmerer Frank Mielke (SPD) und der Grünen-Fraktionschef Frank Staacken, hörten ebenso wie Hunderte geladene Gäste in der Gebläsehalle des Industriemuseums interessiert zu.

Gute gefüllt war die Gebläsehalle beim Jahresempfangs der Stadt Hattingen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

„Ich habe die Hoffnung, dass die Hinwendung der Menschen beispielsweise zu mehr Nahtourismus für Hattingen große Chancen bietet. Denn wir können beides bieten: das Kulturangebot der Metropole Ruhr und die reizvolle Erholungslandschaft des Ruhrtals in Kombination mit unserer Elfringhauser Schweiz“, so Glaser. Mehr stadtinterne Vernetzung, etwa zwischen Altstadt und Hügelland, spricht er an, Rad- und Wander-Angebote will er ausbauen, über Entspannungsangebote wie Waldbaden, Yoga oder Achtsamkeitswanderungen nachdenken. „Unsere schöne Landschaft gibt das alles her – und ich bin sicher, eine älter werdende Gesellschaft, die zudem mehr Wert auf kurze Wege legen wird, wird das würdigen.“

WAZ-Home Sponsor Schulte-Stade steigt auf Brezel um Mehrere Hundert geladene Gäste waren beim Jahresempfang der Stadt Hattingen in der Gebläsehalle mit dabei. Darunter zum ersten Mal auch rund 70 Bürgerinnen und Bürger, die sich Anfang des Jahres auf einen Aufruf der Stadt gemeldet haben. Zum ersten Mal seit Jahren gab es keinen Grünkohl von Hauptsponsor Alfred Schulte-Stade für die Gäste. Er hatte bereits im Sommer signalisiert, dass er aussetzen möchte. Nachdem die Stadt offenbar keinen Ersatz gefunden hat, ist er wieder eingestiegen. Allerdings eine Nummer kleiner. In diesem Jahr gab es Brezel für die Besucher.

Zudem stellt er noch einmal seine Idee des Henrichsforums für die frühere Asylunterkunft an der Werksstraße 40 vor. Es soll ein Standort für Weiterbildung und Kultur werden, zum Beispiel mit der integrierten Volkshochschule. Gespräche zwischen der Stadt und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) laufen. „Es wäre ein Jammer, wenn ein so prägnantes Gebäude in attraktiver Lage nicht eine gebührende Nutzung erfahren würde.“

Hattinger Gruppe von Extinction Rebellion wirbt für sich

Dirk Glaser bilanziert. Stellt das vom Rat beschlossene Klimaschutzkonzept heraus, sagt, dass erste Maßnahmen angelaufen seien, wird aber nicht konkret, was als nächstes bei diesem allgegenwärtigen Thema angepackt wird. Parallel dazu steht vor der Tür der Gebläsehalle die gerade gegründete Hattinger Gruppe von Extinction Rebellion und stellt ihr Wirken vor.

Rosika und Wolfgang Hermes von der Initiative Gethmannscher Garten wurden mit dem Hattinger Heimatpreis ausgezeichnet. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

In den Klima-Komplex passt auch der Ärger um den Öffentlichen Personennahverkehr mit den Kürzungen, Umstellungen und Zug-Ausfällen. Glaser bezieht sich auf die aktuellen WAZ-Berichte und sagt, dass „wir als relativ kleine Stadt leider nur relativ wenig Einfluss haben“. Das ganze Ruhrgebiet müsse sich dringend neu gemeinsam aufstellen. „Ich kann versichern, wir werden die Gespräche mit den Verantwortlichen fortsetzen, um wenigstens an der einen oder anderen Stelle eine Verbesserung der jetzigen Situation zu erreichen – auch aus Klimaschutzgründen.“

Der Stadt Hattingen geht es finanziell nach wie vor schlecht

Der Bürgermeister stellt klar, dass es der Stadt nach wie vor finanziell schlecht geht. „Noch immer bekommen wir die Leistungen nicht ausreichend bezahlt, die Bund und Land als Gesetzgeber beschließen.“ Er fordert „wirkliche Lösungen“ von der „großen Politik“ und erklärt den Personalabbau bei der Stadtverwaltung für beendet. „Wir sind auf dem Boden des Topfes angekommen. Mehr ist nicht drin, da bin ich mit Personalchef Frank Mielke einig.“

Der versammelten Stadtgesellschaft sagt er, dass „wir Verfassungsdemokraten konsequent Haltung gegen das Erstarken nationalistischer Kräfte zeigen“. Und er weiß: „Hattingen hat Haltung!“