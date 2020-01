Hattingen. Bürgermeister Dirk Glaser strebt eine zweite Amtszeit an. Damit gibt es in Hattingen jetzt drei Kandidaten für die Wahl am 13. September.

Hattingen: Bürgermeister Dirk Glaser kandidiert erneut

Dirk Glaser wird bei der Wahl am 13. September für eine zweite Amtszeit kandidieren. Das kündigte der Bürgermeister bei einem Pressegespräch am Dienstagmittag im Rathaus an.

Damit steigt die Zahl der Bewerber um den Chefposten im Verwaltungsvorstand auf drei an. Bisher haben Frank Mielke (SPD) und Frank Staacken (Grüne) ihre Kandidaturen bekannt gegeben.

In zwei Kampfabstimmungen setze sich Lehmann gegen Glaser durch

Dirk Glaser (61) ist seit September 2015 im Amt. Der erste parteilose Bürgermeister der Stadt Hattingen setzte sich gegen Manfred Lehmann von der SPD durch. 58,4 Prozent stimmten für den politischen Neuling, 41,6 Prozent für den Sozialdemokraten.

Pikant: Dirk Glaser wollte zunächst auf dem SPD-Ticket in den Bürgermeister-Wahlkampf ziehen. Die damalige Parteispitze versprach sich davon, die SPD so für breitere Teile der Bevölkerung zu öffnen.

Doch daraus wurde nichts. Vor allem die Ratsfraktion konnte sich mit einem parteilosen Kandidaten nicht anfreunden und brachte den Winz-Baaker Manfred Lehmann gegen Glaser in Stellung. Mit Erfolg: In zwei Kampfabstimmungen setze sich Lehmann gegen Glaser durch.

Von 2008 bis 2014 war Glaser Geschäftsführer der Südwestfalen Agentur

Der entschied sich daraufhin für einen Alleingang und konnte mit CDU, Grünen und FDP drei Parteien für die Unterstützung seiner Kandidatur gewinnen.

Dirk Glaser ist gebürtiger Bochumer und wuchs in Hattingen, Düsseldorf und Solothurn auf. Seit 1979 lebt er in Hattingen. Der gelernte Journalist hat als Redakteur und Moderator beim WDR gearbeitet und sich als Dokumentarfilmer einen Namen gemacht. Von 2008 bis 2014 hat er als Geschäftsführer der Südwestfalen Agentur in Olpe Verwaltungserfahrung gesammelt.