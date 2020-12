Hattingen: Bürger suchen trotz Corona die Gemeinschaft

Hattingen Die Menschen in Hattingen lieben die Gemeinschaft. Viele zeigen, dass man sie auch in Corona-Zeiten leben kann. Oft genügt schon ein Lächeln.

Die Hattinger leben gerne in ihrer Stadt. Das liege auch an dem familiären Charakter der Stadt, die - anders als die Großstädte um sie herum - mit einer guten Gemeinschaft punkte, so die Aussagen vieler Bürgerinnen und Bürger bei einer Umfrage.

Auch der Stadtteil-Check der WAZ bestätigt die Aussagen der befragten Hattinger. Doch wie sehr haben die Corona-Einschränkungen dem Gemeinschaftsgefühl geschadet und wie versuchen die Einwohner den Gemeinschaftssinn trotzdem am Leben zu halten?

Wer allein lebt, hat es schwer

"Ich bin in keinen Verein oder so, aber ich habe einen großen Freundeskreis, der hier in der Umgebung lebt", sagt Elena Kraski. "Wir schreiben uns viel per Whatsapp und haben es auch schon mit Videokonferenzen versucht." Das sei besser als nichts, ersetze den persönlichen Kontakt und die gemeinsamen Erlebnisse aber nicht. Gerade, wenn man alleine wohne, sei es schon nicht so leicht, ohne persönliche Begegnungen diese Zeit zu überstehen.

Aktuelles zur Corona-Lage lesen Sie in unserem Newsblog.

Im Sommer, als man sich wieder miteinander habe treffen können, sei es fast wie früher gewesen. Deshalb werde es, wenn die Krise vorüber sei, auch wieder Stadtfeste geben, die zur eigentlich tollen Gemeinschaft in Hattingen beitragen, sagt Peter Meisen.

Das Hügelland, Blankenstein und Niederwenigern liegen vorne

"Und ich bin der Überzeugung, dass wir diese Zeit überstehen und dann zu schätzen wissen, Freunde und Familie zu treffen. Die Gemeinschaft wird danach vielleicht sogar noch stärker sein."

Im WAZ-Stadtteil-Check liegen das Hügelland, Blankenstein und Niederwenigern bei den Bewertungen zum Thema Gemeinschaft vorne, doch auch der Stadtdurchschnitt ist mit Benotung von 2,83 statistisch gesehen im grünen Bereich.

"Ein Lächeln sieht man auch unter einer Maske"

Im Vergleich mit den anderen Ruhrgebietsstädten ist die Gemeinschaft in Hattingen sogar sehr gut. Die meisten anderen Städte wie Oberhausen (3,2), Gelsenkirchen (3,67), Duisburg (3,45), Velbert (3,34), Gladbeck (3,46) und Bottrop (3,05) schneiden deutlich schlechter ab.

+++ Sie möchten über Nachrichten aus Hattingen auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter. +++

"Ein freundliches Gesicht oder ein Lachen tragen viel zu einer guten Stimmung bei und in so einer Gemeinschaft fühlt man sich doch gleich wohler", sagt Elisabeth Weiser. "Und ein Lächeln sieht man auch unter einer Maske, wenn man möchte. Deshalb versuche ich so immer ein bisschen Freude zu verbreiten. Wir sitzen doch in der aktuellen Zeit in einem Boot, da kommt es doch um so mehr auf die Gemeinschaft an."

Eine Nachbarin hat Masken genäht und kostenlos verteilt

Und in Hattingen gebe es doch auch immer wieder kleine, schöne Aktionen, die Hoffnung machen und zeigen, dass man zusammenhalte, sagt sie. Eine Nachbarin habe etwa Masken genäht und kostenlos verteilt. So eine Geste zeige doch, wie gut die Gemeinschaft funktioniert.

"Ich habe das Gefühl, dass die meisten hier, nicht nur an sich denken. Und das stimmt mich positiv, auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt."

Weitere Nachrichten aus Hattingen lesen Sie hier.