Hattingen: Bürger können das Ruhrparlament direkt wählen

Ein Werbestand mit einem Plakat „Mein Revier soll Heimat sein" wirbt für eine Beteiligung an der Wahl zum Ruhrparlament, der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr. Erstmals können die wahlberechtigten Bürger bei den NRW-Kommunalwahlen am 13. September das Ruhrparlament direkt per Stimmzettel wählen.