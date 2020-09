Hattingen: Briefwahlbüro öffnet ab Donnerstag wieder

Das Briefwahlbüro in der Turnhall Bismarckstraße öffnet ab Donnerstag wieder für die Bürgermeister-Stichwahl in Hattingen.

Hattingen. Am 27. September steht die Stichwahl um das Bürgermeister-Amt in Hattingen an. Ab Donnerstag nimmt das Briuefwahlbüro wieder seine Arbeit auf.

Die Kommunalwahlen gehen in in die Verlängerung: Am Sonntag, 27. September steht die Stichwahl zur Wahl des Bürgermeisters zwischen Amtsinhaber Dirk Glaser und Kämmerer Frank Mielke an.

Die Wahlbenachrichtigungen behalten ihre Gültigkeit, so die Stadt. Aber auch mit einem gültigen Personalausweis kann gewählt werden. Die Wahllokale sind dieselben wie im ersten Wahlgang. Alle, die einen Antrag auf Zusendung der Briefwahlunterlagen zur Hauptwahl gestellt hatten, erhalten automatisch einen Wahlschein zur Stichwahl am 27. September. Wer für die Hauptwahl noch keinen Antrag auf Briefwahl gestellt hat, kann dies ab sofort für die Stichwahl tun.

Briefwahl-Unterlagen werden ab Donnerstag verschickt

Ab Donnerstag werden die Unterlagen verschickt. Bei wem sie bis Mitte nächster Woche nicht eingegangen sind, sollte sich unter 204-3241 melden.

Wie bereits bei der Hauptwahl können die Unterlagen auch direkt im Briefwahlbüro in der Turnhalle Bismarckstraße unter Vorlage der Wahlbenachrichtigung oder eines Ausweisdokuments beantragt werden. Wer mag, kann dort auch direkt sein Kreuzchen machen. Das Briefwahlbüro öffnet ab Donnerstag wieder seine Türen. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag: 8 bis 18 Uhr; sowie Montag bis Mittwoch: 8 bis 16 Uhr.

