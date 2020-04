Hattingen: Bogestra mit Reservebussen, Bauarbeiten bei S3

Die Bogestra will die Auslastung ihrer Busse mit der Wiederöffnung der Geschäfte beobachten und reagieren.

Bochum/Hattingen. Die Bogestra behält zunächst den veränderten Fahrplan bei, hält aber Reserven vor. Einige Fahrten der S3 nach Hattingen fallen aus.

Zwar fährt die S-Bahn ab dem heutigen Montag wieder nach dem regulären Fahrplan, allerdings kündigt Abellio nächtliche Einschränkungen an. Aufgrund von Bauarbeiten kommt es auf der Strecke zwischen Hattingen (Ruhr) Mitte und Bochum-Dahlhausen zu Einschränkungen bei der S 3. Einige Züge fallen aus, zudem gebe es geringe Verspätungen, teilt das Eisenbahnunternehmen mit. Auch die Bogestra richtet sich auf die neue Situation durch geöffnete Geschäfte ein.

Von den Bauarbeiten betroffen sind die Nächte vom 20. auf den 21. April sowie vom 23. auf den 24. April. Die Züge der S3 ab Hattingen (Ruhr) Mitte um 1.03 Uhr sowie ab Oberhausen um 0.18 Uhr fallen zwischen Bochum-Dahlhausen und Hattingen-Mitte aus. Zudem kann es geringe Verspätungen geben.

Ausfall der S3 zwischen Hattingen und Bochum: Schienenersatzverkehr

Die ausfallenden Fahrten werden durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ersetzt. Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten:

Hattingen (Ruhr) Mitte: Hattingen Mitte ZOB (Bussteig 3)

Hattingen (Ruhr): Hattingen S

In Bochum-Dahlhausen ist ein nahtloser Umstieg auf den regulären Verkehr der Linie S3 in Richtung Oberhausen möglich. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten.

Bogestra öffnet Kundencenter

Ab Montag öffnet auch das Kundencenter der Bogestra am Busbahnhof wieder. Geöffnet ist montags bis freitags 9.30 bis 17.30 Uhr, samstags 10 bis 15 Uhr.

Mit der neuen Situation geht die Bogestra wie folgt um: „Wir fahren montags bis freitags weiterhin ab Betriebsbeginn nach dem bekannten Montags- bis Freitagsfahrplan. Nach 8 Uhr gilt der Fahrgastnachfrage entsprechend der Samstagsfahrplan“, teilt das Verkehrsunternehmen mit. Die seit März gültigen Fahrpläne können auf www.bogestra.de heruntergeladen werden.

Fahrgastzahlen werden beobachtet

Die Bogestra will mit Beginn dieser Woche die Entwicklung der Fahrgastzahlen im Zusammenhang mit den Geschäftsöffnungen genau beobachten. „Es werden Reservefahrzeuge an verschiedenen Stellen im Netz verteilt, um bei festgestellter höherer Fahrgastnachfrage umgehend das Angebot zu erweitern“, so Sprecher Christoph Kollmann.

Auch mit den Schulverwaltungsämtern steht das Unternehmen in Kontakt. Auch hier stehen Reservefahrzeuge bereit.