Hattingen: Blinder Autor schreibt Technologie-Thriller

Hattingen. Unter dem Titel „Jagd auf das Chamäleon“ ist Anfang November der neue Thriller aus der Feder Dieter Kleffners erschienen, oder wie der Hattinger Autor es lieber nennt: „eine Abenteuergeschichte.“ Im Mittelpunkt derer steht Erfinder Uli Schürmann, der sich damit rühmt, eine revolutionäre neue Tarntechnik entwickelt zu haben, mit der bewegliche Dinge und Personen unsichtbar gemacht werden können. In logischer Konsequenz werden damit Begehrlichkeiten bei den unterschiedlichsten Personen und Einrichtungen geweckt – vom Kleinkriminellen bis zum Militär.

Abenteuer um revolutionäre Technologie

„Jagd auf das Chamäleon“ ist Dieter Kleffners zweiter Thriller. Foto: Edition Paashaas Verlag

Klingt erstmal nach Science-Fiction und Zukunftsvision, ist aber tatsächlich gar nicht soweit vom aktuellen Stand der Technik entfernt, wie der blinde Autor im Gespräch mit der WAZ erklärt. So sei schon vor etwas über einem Jahr in Kanada eine Folie erfunden worden, die durch geschickte Umleitung der Lichtstrahlen Gegenstände vermeintlich verschwinden lässt. Kleffners Protagonist geht also lediglich einen Schritt weiter – oder behauptet das zumindest.

Unabhängig von realen Anknüpfungspunkten, war das Thema Unsichtbarkeit schon immer ein faszinierendes Motiv, wird in der Literatur schon seit der Antike aufgegriffen. „Ich glaube, jeder Mensch hat sich schon mal erträumt, wie es wäre, unsichtbar zu sein“, erläutert der Autor seine Inspiration. Allerdings denkt er hier konsequent weiter. Technologie, die das möglich macht, wäre nämlich vor allem eines: ein großes Sicherheitsproblem – angefangen bei möglichem Diebstahl bis hin zu terroristischen Anschlägen oder militärischen Operationen. Allesamt Aspekte, auf die er auch in seinem Werk eingeht.

Konflikt zwischen Gut und Böse – mit viel Action

„Es ist schwierig, die Geschichte in wenigen Sätzen zusammenzufassen“, warnt Kleffner, dafür sei die Handlung zu komplex. Insgesamt gebe es aber sechs wichtige Charaktere, denen der Leser permanent folgt. So werden werden beispielsweise ein zwielichtiger Geschäftsmann, eine Agentin des Bundesnachrichtendienstes oder eine mysteriöse Asiatin auf den Erfinder aufmerksam, der sich online hinter dem Pseudonym „Chamäleon“ versteckt. Zentral sei auch der Konflikt zwischen Gut und Böse, bei dem es – soviel verrät Kleffner – am Ende sehr knapp wird.

Gewürzt hat er sein neuestes Werk mit reichlich Action-Szenen. So spielen beispielsweise Fallschirmspringen, Gleitschirmfliegen und eine Rafting-Tour eine Rolle. Hier bezieht sich der Autor zum Teil auch auf eigene Erfahrungen: Eine Rafting-Tour hatte er selbst vor ein paar Jahren in Österreich gemacht und diese schon damals als potenziellen Stoff für eine Geschichte im Hinterkopf behalten.

Autor legt gern falsche Fährten und erzeugt Spannung

Dieter Kleffner, der auch Gedichte , ein autobiografisches Werk und einen Gesellschaftsroman veröffentlicht hat, bekennt sich ganz klar zu Krimi und Thriller als Lieblings-Genres. Denn einerseits liebt er es, seine Leser knobeln zu lassen, ihnen Zusammenhänge vorerst zu verschweigen und falsche Fährten zu legen, den Spannungsbogen über die Erzählung zu spannen.

Andererseits erlebt er die Geschichte auch selbst, wenn er sie schreibt: „Wenn man schreibt und dabei Gänsehaut kriegt – ich glaube, dann wird es gut.“