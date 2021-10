Hattingen: Bewerbungsfrist für den Kunstpreis EN läuft ab

2019 wurde der Kunstpreis Ennepe-Ruhr zuletzt vergeben, damals in der Henrichshütte in Hattingen. Im Bild: Landrat Olaf Schade, links, mit den Preisträgern Harald Kahl und Anna Maria Schönrock, beide Witten sowie Christoph Kohl, Kurator, hinter dem Stuhlobjekt der 3. Preisträgerin Angelika Wischermann, Herdecke, die nicht vor Ort war. (Archivbild)

Hattingen/Ennepe-Ruhr-Kreis. Künstler aus Hattingen, Sprockhövel und der Umgebung können sich noch bis Ende Oktober für den Kunstpreis Ennepe-Ruhr bewerben.

Zeichnungen, Fotografien, Gemälde, Skulpturen, Installationen und Videoprojektionen: Vieles ist möglich, wenn es um die Bewerbung für den diesjährigen Kunstpreis Ennepe-Ruhr geht. Noch bis Sonntag, 31. Oktober, haben Künstlerinnen und Künstler aus allen Bereichen der bildenden Kunst die Chance, Beiträge einzureichen. Die Werke sollen einen Bezug zum Thema „Zwischen Nähe und Distanz“ haben.

Eingereicht werden können Fotos, Skizzen oder Entwürfe von bis zu drei Arbeiten. Zu den Bewerbungsunterlagen gehören auch ein Anschreiben mit Angaben zur persönlichen Bindung an den EN-Kreis, Erläuterungen zum Themenbezug und eine Biografie inklusive Publikations- und Ausstellungsliste der letzten drei bis vier Jahre. Die Kunstwerke müssen mit dem Namen des Künstlers sowie Titel, Jahr, Technik und den Maßen der Arbeiten versehen sein.

Vernissage und Preisverleihung im Stadtmuseum Hattingen

Aus allen Einsendungen wählt eine Jury unter Leitung von Christoph Kohl, Leiter des Märkischen Museums Witten, Werke von bis zu 20 Kunstschaffenden aus. Diese werden im Frühjahr 2022 im Stadtmuseum Hattingen ausgestellt und in einem Katalog öffentlichkeitswirksam präsentiert. Zudem vergibt die Jury drei gleichberechtigte Preise. Sie sind mit jeweils 1500 Euro dotiert. Zusätzlich erhalten die Preisträger das Angebot, im Rahmen einer gemeinsamen Ausstellung im Jahr 2022 finanziell unterstützt zu werden. Die Vergabe des EN-Kunstpreises 2021 ist im Rahmen einer Vernissage am Freitag, 4. März, im Stadtmuseum in Blankenstein geplant. Der Kunstpreis wird seit 2011 alle zwei Jahre vergeben.

Weitere Info auf enkreis.de und unter 02336 4448 145.

