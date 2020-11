Betrüger versuchen zurzeit, aus der angespannten Corona-Lage Kapital zu schlagen: Eine Hattingerin (81) wurde am Mittwoch von ihrer angeblichen Tochter angerufen, welche schwer an Corona erkrankt sei. Für die Behandlung im Krankenhaus würden 30.000 Euro benötigt. Die Seniorin übergab an der Moltkestraße eine Tasche mit Schmuck an einen unbekannten Mann. Ein Bankmitarbeiter verhinderte anschließend Schlimmeres.

Wie die Polizei berichtet, wollte sie bei der Postbank auch noch Geld von ihrem Konto abheben. „Dies kam dem Bankangestellten komisch vor und er informierte die Polizei“, so der Einsatzbericht.

Den Betrüger, der den Schmuck entgegengenommen hat, wird von der Hattingerin wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, dunkle Haare, etwas dickere Statur, vermutlich deutsch. Hinweise nimmt die Polizei Hattingen unter 9166-6000 entgegen.

Inzidenzwert für die Stadt Hattingen auf 82 gesunken

Unterdessen gehen die Corona-Zahlen für Hattingen weiter zurück: Von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Erkrankter hinzugekommen und 17 gelten jetzt als genesen. Der Inzidenzwert – das ist die Zahl der Neuinfektionen an den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet – für die Stadt ist auf 82,66 gesunken und liegt damit zum ersten Mal seit dem 23. Oktober wieder unter 100.

Die Zahl der Infektionen im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis ist innerhalb von 24 Stunden um 60 angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet beträgt 128,35 (Vortag 134,83). Der Kreis bleibt somit Corona-Risikogebiet.

Leichte Lockerung bei der Maskenpflicht in Hattingen

Die Entwicklung der Corona-Zahlen in Hattingen hat in dieser Woche zu einer ersten kleineren Lockerung der Schutzmaßnahmen geführt: Wie berichtet, gilt die Maskenpflicht in der Fußgängerzone und auf den engen Altstadtgassen ab sofort nur noch an Werktagen (Montag bis Samstag) in der Zeit von 7 bis 19 Uhr.

Erfreulich: Das Kreisgesundheitsamt ist zurzeit in keiner Kita und in keinem Hattinger Senioren- und Pflegeheim mehr aktiv. Und die Schulen , in der einzelne Schüler oder Klassen betroffen sind, haben sich auf die Grundschule Niederwenigern, das Gesamtschul-Gebäude Lange Horst, die Realschule Grünstraße und das Gymnasium Waldstraße reduziert.

