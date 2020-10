Hattingen: Besuchsverbot im Evangelischen Krankenhaus

Hattingen. Für das Evangelische Krankenhaus in Hattingen gilt ab sofort ein Besuchsverbot. Die Augusta-Entscheidung ist eine Folge der Corona-Entwicklung.

Ab sofort – also bereits für dieses Wochenende – gilt für die Augusta-Kranken-Anstalten, zu denen das Evangelische Krankenhaus an der Bredenscheider Straße in Hattingen gehört, bis auf Weiteres ein Besuchsverbot.

„Wir haben die Entwicklung der Coronazahlen ständig im Blick und mussten aus aktuellen Gründen die Lockerungen wieder zurücknehmen“, erklärt Maren Middeldorf von der Unternehmenskommunikation.

Ausnahmen müssen mit den zuständigen Arzt abgesprochen werden

Zwar könne es im Einzelfall immer mal Ausnahmen geben, die genauen Gründe dafür müssten dann aber mit dem jeweiligen Arzt besprochen werden, der natürlich einem Besuch zustimmen müsse.

„Auch, wenn die Coronazahlen in den einzelnen Städten unterschiedlich sind, haben wir den Blick immer auf alle unsere Standorte und es passiert ja viel Austausch. Aus dem Grunde müssen wir auch für Hattingen dieses Besuchsverbot verhängen“, so Maren Middeldorf. Sobald sich die Lage entspannt, werde das Krankenhaus die Öffentlichkeit informieren.

