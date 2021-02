Hattingen: Besonderer Service der Stadtbücherei

Hattingen. Leseratten in Hattingen können sich freuen: Ab heute bietet die Stadtbücherei einen Bestell- und Abholservice an.

Leseratten in Hattingen können sich freuen: Ab heute bietet die Stadtbibliothek einen Bestell- und Abholservice an, um Bürgerinnen und Bürger wieder mit neuem Lesestoff zu versorgen. Doch auch Brettspiele, Tonies, Filme oder Hörbücher können vor Ort abgeholt werden.

Im letzten Frühjahr gute Alternative

„Ich freue mich, dass wir in diesen schwierigen Zeiten unseren Kunden wieder mit Büchern eine Freude bereiten und für etwas Abwechslung sorgen können“, sagt Bibliotheksleiterin Anke Link. Bereits im ersten Lockdown im April vergangenen Jahres hat die Stadtbibliothek diesen alternativen Service angeboten. Unter Beachtung der bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln wird der Service kontaktlos organisiert, um sowohl die Mitarbeitenden als auch die Kundinnen und Kunden zu schützen.

Ausleihe nur mit gültigem Ausweis

Und so funktioniert das Angebot: Bürger können telefonisch unter 02324/204 3555 (Mo, Di, Do, Fr zwischen 10 und 16 Uhr) oder per E-Mail unter bibliothekspost@hattingen.de Medien reservieren, die sie zuvor über den Online-Katalog als verfügbar recherchiert haben. Bei der Bestellung per Mail sollen sowohl Name als auch Leseausweisnummer angegeben werden. Die Ausleihe erfolgt nur mit gültigem Ausweis. Mit einem festen Abholtermin werden die Medien im Eingangsbereich der Bibliothek vorbereitet übergeben. Der Abholservice wird Montag bis Freitag, abgesehen von Mittwoch, in der Zeit von 9 bis 16 Uhr angeboten, samstags von 9 bis 14 Uhr.

