Hattingen: Besinnlicher Orgelabend an Burg Blankenstein

Balsam für die Seele in diesen anstrengenden Pandemiezeiten war das Konzert am Freitagabend in der evangelischen Kirche an der Burg Blankenstein. Im Rahmen der Bochumer Orgeltage spielte die schwedisch-deutsche Konzertorganistin Ann-Helena Schlüter und brachte musikalisch Licht in die dunkle Jahreszeit.

Strenge Corona-Regeln

Die hygienischen Regeln wegen Corona wurden sehr streng eingehalten. Das war auch der Grund dafür, dass leider nur 30 Liebhaber klassischer Musik als Zuhörer in der kleinen Kirche zugelassen waren. Die Plätze waren nach Voranmeldung schnell vergeben. Die 34 Jahre alte Ausnahmemusikerin, die auf der ganzen Welt Konzerte gibt, wurde in einer Pianistenfamilie geboren. Schon als kleines Kind bekam sie Unterricht von ihrer schwedischen Mutter, später von ihrem deutschen Vater, Prof. Karl-Heinz Schlüter. Ihr Konzertexamen Meisterklassendiplom Klavier bestand sie bei Bernd Glemser.

Die Musik schwebt auf Flügeln

Die Besucher in Blankenstein konnten sich davon überzeugen, dass die Musikerin an der Orgel eine der vielseitigsten und virtuosesten Künstlerinnen ist. Sie spielte Stücke von Johann Adam Reincken, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach und Heinrich Scheidemann. Leise und schwere Töne klingen bei ihr gleichermaßen, als schwebe die Musik auf Flügeln durch den Raum. Selbst, wenn sie kraftvoll spielt, strahlt die 34-Jährige bei ihren Konzerten eine himmlische Ruhe aus, die sich auf die Besucher überträgt.

Ein Abend zum Krafttanken

Der Freitagabend in der kleinen Blankensteiner Kirche wurde – dank Ann-Helena Schlüter – zu einem Ort des Krafttankens und der Besinnung. Dann gab es ein kleines Kontrastprogramm. Völlig aus dem Rahmen fiel der von ihr selbst in diesem Jahr komponierte „Pandemic Dance“, der die Gefühle dieser Zeit musikalisch nicht besser hätte zum Ausdruck bringen können. Kraftvolle Töne, die teilweise nach Panik und Alarm klangen, bildeten das krasse Gegenteil zu den klassischen Stücken. Der beste Beweis, wie Musik Gefühle unterschiedlichster Art zum Ausdruck bringen kann. Oft viel eindrucksvoller als viele Worte.

Besucher waren beeindruckt

Die Besucher waren beeindruckt. Einige Musikfreunde, die aus anderen Städten kamen, waren von der Musikerin genauso begeistert wie von der einzigartigen Orgel. Lang anhaltender Applaus forderte eine Zugabe und brachte den Respekt der Zuhörer vor diesem einzigartigen Konzert zum Ausdruck.