Hattingen. Frauentag in Hattingen: Frauen verdienen schlechter als Männer. Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten ist vakant. Was noch fehlt.

Frauen im EN-Kreis mit Vollzeit-Stelle verdienen rund 500 Euro weniger monatlich als männliche Kollegen, kritisiert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) anlässlich des internationalen Frauentages. Und in Hattingen ist die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten noch vakant.

Darum hat erstmals nicht sie, sondern der Bürgermeister zum Frauenempfang zum Thema „Frauen in der Zeit der Hanse“ im Bamos im St.-Georgs-Viertel anlässlich des internationalen Frauentages eingeladen. Wann die Stelle besetzt wird, ist noch unklar.

Internationaler Frauentag: So steht es um die Gleischstellung von Frauen in Hattingen

Anja Fritze mit Tochter Carlotta beim Internationalen Frauentag im LWL-Industriemuseum Henrichshütte. Hier gab es ein umfangreiches Programm. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die Stelle, so Stadtsprecherin Susanne Wegemann, solle „in Kürze“ extern ausgeschrieben werden. Aus der internen Ausschreibung hat sich keine Besetzung ergeben. „Wann die Stelle nachbesetzt werden kann, ist beispielsweise abhängig von Kündigungsfristen der Bewerberinnen. Wir hoffen, so schnell wie möglich noch im Frühjahr.“

Das Hattinger Frauenforum, bei dem Frauen sich regelmäßig austauschen, ruht derzeit wegen der ausstehenden Neubesetzung der Gleichstellungsbeauftragten-Stelle, sagt Sylvia Zimmermann, die sich im Frauenforum engagiert. Auch die im September 2019 gegründete Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratische Frauen (AsF) hofft auf eine schnelle Besetzung.

Niedrige Löhne und Teilzeitjobs führen zur Mini-Rente im Alter

Der AsF will vor allem jüngere Frauen für Politik gewinnen. Drängende Frauenthemen sind nach der AsF-Vorsitzenden Claudia Großklaus: Frauen stärken durch Netzwerken, Quotierung bei Besetzungen, fehlende Kita-Erzieherinnen, sexistische Werbung, häusliche Gewalt, ÖPNV-Probleme, Frauen-Mentoring.

Hattingen Arbeit von Frauen auf der Hütte Schon in den 1950er Jahren arbeiteten im kaufmännischen Bereich der Henrichshütte mehr weibliche als männliche Angestellte. Vor allem in Kriegszeiten ersetzten Frauen die Männer in der Schmiede, an der Drehbank, in vielen Bereichen der Produktion. Nach dem Zweiten Weltkrieg machten Frauen nicht nur Ausbildungen als Sekretärinnen, sondern vermehrt auch als Laborantinnen und Technische Zeichnerinnen. In der Stahlgießerei arbeiteten Frauen auf dem Kran, vereinzelt als Formerin.

Mit Blick auf die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit moniert die NGG, dass die Situation für Frauen besonders in von Frauen dominierten Berufen problematisch sei – etwa im Gastro-Service oder Bäckerei-Verkauf. Wenn hier nicht nach Tarif gezahlt werde, träfen niedrige Löhne häufig auf Teilzeitjobs und befristete Stellen. „Die Folge sind geringe Einkommen und im Alter Mini-Renten, die Frauen dann beim Amt aufstocken müssen“, so Isabell Mura, Geschäftsführerin der NGG in Südwestfalen.

Gewerkschaft: Ehegatten-Splitting bei der Steuer stärt die Rollenteilung

Das Ehegatten-Splitting bei der Steuer trage dazu bei, die Rollenteilung zu stärken. Ein Grund für Mura, warum zu viele Frauen daheim blieben. Das sei auch schlecht für den Arbeitsmarkt, der diese Frauen angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels bräuchte.

Mehr den Blick auf Frauen richten will das Industriemuseum Henrichshütte künftig. Auftakt war beim Frauentag mit Informationen über die Arbeit von Frauen auf der Hütte, über Auswanderinnen aus Westfalen, über die Fraueninitiative, die damals um den Erhalt der Henrichshütte kämpfte, und das Dokumentarfilm-Projekt „Gastarbeiterinnen“ des Internationalen Frauencafés Hattingen. „Das soll keine einmalige Aktion bleiben. In Zukunft soll die Perspektive von Frauen eine größere Rolle spielen“, verspricht Anja Junghans, Agentin für Diversität des Museums. Dort setzte am Frauentag der Tanz-Flashmob „One Billion Rising“ ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Frauen engagieren sich außerordentlich stark ehrenamtlich

Faltblatt zum Internationalen Frauentag im LWL-Industriemuseum Henrichshütte am Sonntag, dem 8. März 2020. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Im Argen läge weiterhin die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, so Angélica Urrutia, Ortsvorstand der Frauengruppe Courage. Frauen sei finanzielle Unabhängigkeit wichtig. Sie würden sich ehrenamtlich viel engagieren und gegen Nazis, Gewalt an Frauen und für Klimaschutz eintreten. Allerdings sei vielen das Engagement in einer Frauengruppe zu verbindlich.

Dabei sei das wichtig. „So wie die Frauen es vor mehr als 100 Jahre gemacht haben und sich das Frauenwahlrecht hart erkämpft haben. Darüber sollten die junge Frauen viel mehr in den Schulen lernen, denn unsere Urgroßmütter haben viel demonstriert, trotz harter Lebensbedingungen. Davon profitieren wir Frauen heute alle.“

Frauengruppe Courage: Frauenhaus-Plätze fehlen, Lokalpolitik muss handeln

Urrutia, auch aktiv im Internationalen Frauencafé, richtet auch den Blick auf Flüchtlingsfrauen, deren Wille zum Engagement oft durch kräftezehrende Familienorganisation verhindert werde. Urrutia kritisiert fehlende Frauenhaus-Plätze. „Hier muss sich die Lokalpolitik ernster damit befassen, denn sie macht den Eindruck, dass sie diesen Bereich mit angezogener Handbremse angeht. Es kann nicht sein, dass sie Frauen loben und Preise vergeben, aber den Frauen im Notfall keinen Schutz garantieren können.“