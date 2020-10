Hattingen: Beim Treffen trotz Corona-Verbots Drogen gefunden

Wenige Tage nach dem Lockdown traf sich der Angeklagte (21) aus Hattingen am 31. März gegen 19 Uhr mit drei weiteren jungen Männern auf dem Spielplatz am Salzweg – „um ein bisschen die Sonne und Freizeit zu genießen“, wie er Richter Christian Amann sagt. Wissend, dass das Vierer-Treffen damals wegen der Corona-Schutzverordnung verboten war. Mit den Drogen, die die Polizei vor Ort fand, will er entgegen der Anklageschrift indes nichts zu tun gehabt haben. Was Amann nach rund einstündiger Verhandlung vor dem Amtsgericht anders sieht.

Einen Crusher und einen frischen Joint sichergestellt

Eine Polizeibeamtin, die mit einem Kollegen zum Salzweg gerufen worden war, um das verbotene Vierer-Treffen aufzulösen, sagt vor Gericht, sie habe den Angeklagten - und nur ihn - ganz in der Nähe jenes Gebüsches gesehen, in dem sie kurz darauf einen Crusher und einen frischen Joint sichergestellt habe. Auf einem Tisch hätten sie und ihr Kollege zudem eine Zigarettenschachtel mit 1,1 Gramm Marihuana gefunden, ein Stück von der Schachtel abgerissenes Papier habe zur Herstellung des Joints gedient. Daher habe sie geschlussfolgert: Die Drogen gehören dem Angeklagten.

Der Hattinger dagegen beharrt auch im weiteren Prozessverlauf auf seiner Unschuld. Woher die Schachtel auf dem Tisch stamme, wer sie dort hingelegt habe, wem sie gehöre: Er will nichts wissen.

„Das, was Sie hier sagen, ist nicht glaubwürdig und lebensfremd“

Und auch die drei als Zeugen geladenen jungen Männer (18, 20, 21) wollen sich nur noch vage an jenen Märzabend erinnern, sagen nahezu übereinstimmend: „Ich will jetzt nichts Falsches sagen.“ - „Keine Ahnung, warum wir uns da getroffen haben, wem die Drogen gehören.“ Und das trotz zunehmend mahnender Worte Amanns: „Das, was Sie hier sagen, ist nicht glaubwürdig und lebensfremd.“ Jeden Einzelnen der drei belehrt er noch einmal über die möglichen Folgen einer Falschaussage im Zeugenstand, informiert auch über das Mittel der Beugehaft – an den Aussagen ändert dies nichts.

Bereits 2017 einmal unerlaubt Betäubungsmittel besessen

Dass der Angeklagte bereits 2017 einmal unerlaubt Betäubungsmittel besessen hat, nimmt ein Vertreter des Jugendamtes schließlich zum Anlass, im Falle einer Verurteilung auf eine nach dem Jugendstrafrecht zu plädieren – infolge einer Reifeverzögerung wegen eines dann möglichen Drogenkonsums seit 2017.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sieht eine Reifeverzögerung beim Angeklagten indes nicht gegeben, plädiert für den Lehrling im dritten Ausbildungsjahr auf Verurteilung zu einer Geldstrafe zu 40 Tagessätzen zu je zehn Euro. Für schuldig hält auch Richter Amann den Angeklagten, verurteilt ihn zu 30 Tagessätzen je 15 Euro. Die Einlassung des Anklagten, sagt er, halte er „für reine Schutzbehauptungen". Was dagegen die Aussagen der drei Zeugen betreffe, so sagt er: „So funktioniert das hier nicht. Wenn wir diese drei unerträglich Aufgetretenen demnächst da (er zeigt Richtung Anklagebank) finden würden, dann wäre ich sehr gern dabei."