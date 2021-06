Die Fatih-Moschee an der Martin-Luther-Straße in Hattingen soll abgerissen und die entstehende Freifläche zum neuen Parkplatz werden. Zuvor soll auf dem jetzigen Parkplatz der Ditib Türkisch-Islamischen Gemeinde nebenan eine neue Moschee gebaut werden – in Form eines Gemeindezentrums mit Gebetsraum.