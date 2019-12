Hattingen Heimspiel im Haus der Jugend

Auf der „Nimmerland-Tour“ besuchte die Band Captain Disko auch ihre alte Heimat, das Haus der Jugend in Hattingen. Dieses Heimspiel lasse man sich nicht nehmen, so Sänger Daniel.

Captain Disko hat in NRW schon so einige Menschen begeistert, aber 40 bis 50 Fans bilden den harten Kern , also quasi den Fanclub der Gruppe. Es gebe viele Gesichter, die man immer wieder sehe, so Lat. Manch einer habe sich sogar Tattoos in Anlehnung an Captain Disko stechen lassen.